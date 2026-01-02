'25 हजार में लड़कियां...' वाले बयान पर मंत्री पति पर हो कार्रवाई; बिहार महिला आयोग ने UK सीएम को लिखा पत्र

संक्षेप: उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के बिहार की लड़कियों पर दिए विवादित बयान पर बिहार राज्य महिला आयोग ने उत्तराखंड के सीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। और इस बयान पर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और बिहार की महिलाओं के स्वाभिमान पर सीधा आघात माना है।

बिहार राज्य महिला आयोग ने उत्तराखंड की महिला सशक्तीकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार की लड़कियों पर दिये गये आपत्तिजनक बयान की निंदा की है। मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में मंत्री पति गिरधारी लाल द्वारा बिहार की महिलाओं के संदर्भ में दिये गये बयान पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी जानकारी देने को कहा गया है।

आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि मंत्री पति गिरधारी लाल साहू के बयान से बिहार की महिलाओं को गहरा आघात पहुंचा है और उनका अपमान हुआ है। आयोग इस बयान की निंदा करते हुए इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मानता है। आयोग इस बयान को बिहार की महिलाओं के स्वाभिमान पर सीधा आघात मानता है। आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उनके खिलाफ न्यायसंगत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।