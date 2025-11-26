Hindustan Hindi News
नीतीश, सम्राट और चिराग पासवान को गाली देने वाले वायरल वीडियो पर ऐक्शन; युवक पर FIR

संक्षेप:

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को गाली देने वाला वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और गालीबाज युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

Wed, 26 Nov 2025 04:47 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, मोतिहारी
बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद सोशल मीडिया पर गालीबाजों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिले के घोड़ासहन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को गाली देने वाला वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आ गई है। वीडियो में नजर आ रहे एक शख्स के खिलाफ घोड़ासहन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री का पदभार संभालते ही कहा था कि सोशल मीडिया पर गाली देने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

जानकारी के अनुसार, पूर्वी चंपारण जिले में हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक युवक नीतीश, सम्राट और चिराग के प्रति गाली-गलौज करते हुए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहा था।

पुलिस ने मंगलवार को इस वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया और प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वीडियो में दिख रहा युवक घोड़ासहन थाना क्षेत्र के जगीरहा कोटी गांव निवासी मुसाफिर राय का बेटा राजेश कुमार राय बताया जा रहा है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने आरोपी युवक के घर पर मंगलवार को छापेमारी की, लेकिन वह नहीं मिला। बताया जा रहा है कि वह बाहर रहकर किसी कंपनी में काम करता है और लंबे समय से अपने गांव नहीं आया है। फिलहाल उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर गाली देने वालों की खैर नहीं- सम्राट चौधरी

हाल ही में बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद गालीबाजों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पदभार संभाला। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर गाली-गलौज अब बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे करने वाले किसी भी शख्स पर बिहार पुलिस कार्रवाई करेगी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
