फर्जी रेप, एससी-एसटी केस में नप गए दारोगा जी, कोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव को दिया यह आदेश
कांड की पीड़िता ने अदालत में आकर रोते हुए कहा कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था। दारोगा जी ने अंगुठा का निशान लेकर अपने मन से आवेदन लिखकर केस कर दिया। कोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव को आरोपी दारोगा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है।
एससी-एसटी केस और रेप के मुकदमों के पर देश भर में चल रहे विमर्श के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में एक पुलिस पदाधिकारी पर गाज गिरी है। जिले के बोचहां थाने के प्रभारी पर विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश विद्वान न्यायालय ने दिया है। कांड की पीड़िता ने अदालत में आकर रोते हुए कहा कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था। दारोगा जी ने अंगुठा का निशान लेकर अपने मन से आवेदन लिखकर केस कर दिया। मुजफ्फरपुर कोर्ट के विशेष एससी-एसटी न्यायालय ने डीजीपी बिहार और गृह सचिव को विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से विभाग में हड़कंप मच गया है।
क्या है मामला
पूरा मामला इस प्रकार है। दरअसल, मुजफ्फरपुर के बोचहां थाने एक दलित महिला के साथ रेप, मारपीट और जातिसूचक अपमानजनक आरोपों में एक केस दर्ज हुआ। इसमें दो लोगों को नामजद आरोपित बनाया। आवेदन पूरा टाइप किया गया था जिसपर पीड़ित महिला का अंगूठा निशान दर्ज था। कहा गया था कि आरोपितों ने पीड़ित महिला को मक्के की फसल काटने के लिए बुलाया और बगीचे में ले जाकर जबरन रेप किया। मना करने पर आरोपितों ने जातिसूचक शब्द कहकर गाली दी और मारपीट किया। केस दर्ज होने पर इलाके में खबर फैल गई।
कोर्ट पहुंची महिला
आरोपितों और महिला को जब इसकी जानकारी लगी तो दोनों परेशान हो गए। महिला चलकर कोर्ट आ गई। वकील के माध्यम से कोर्ट में पहुंची और बताया कि उसके साथ रेप की घटना नहीं हुई। दारोगा जी ने कागज पर निशान लेकर झूठा केस दर्ज कर लिया गया। महिला के बयान को कोर्ट ने गंभीरता से लिया। कहा गया कि पुलिस ने इस मामले में पावर का गलत उपयोग किया है। इस मामले में तथाकथित रेप की रिपोर्ट घटना के दो दिनों के बाद दर्ज कराई गई। कोर्ट में दारोगा का साजिश उजागर होने के बाद सनसनी फैल गई।
डीजीपी और गृह सचिव को आदेश
कोर्ट ने आदेश दिया है कि बोचहां थानाध्यक्ष ने पावर का गलत उपयोग कर निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश की। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश डीजीपी और गृह सचिव को दिया जाता है। इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इस मामले में कथित रूप से पीड़ित महिला की काफी सराहना हो रही है। उन्होंने आगे आकर दो लोगों को गलत केस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाने से बचा लिया है। कहा जा रहा है कि वरीय अधिकारी ठीक से जांच करें तो ऐसे कई मामले सामने आ सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें