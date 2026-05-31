फर्जी रेप, एससी-एसटी केस में नप गए दारोगा जी, कोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव को दिया यह आदेश

कांड की पीड़िता ने अदालत में आकर रोते हुए कहा कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था। दारोगा जी ने अंगुठा का निशान लेकर अपने मन से आवेदन लिखकर केस कर दिया। कोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव को आरोपी दारोगा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है।

एससी-एसटी केस और रेप के मुकदमों के पर देश भर में चल रहे विमर्श के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में एक पुलिस पदाधिकारी पर गाज गिरी है। जिले के बोचहां थाने के प्रभारी पर विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश विद्वान न्यायालय ने दिया है। कांड की पीड़िता ने अदालत में आकर रोते हुए कहा कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था। दारोगा जी ने अंगुठा का निशान लेकर अपने मन से आवेदन लिखकर केस कर दिया। मुजफ्फरपुर कोर्ट के विशेष एससी-एसटी न्यायालय ने डीजीपी बिहार और गृह सचिव को विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से विभाग में हड़कंप मच गया है।

क्या है मामला पूरा मामला इस प्रकार है। दरअसल, मुजफ्फरपुर के बोचहां थाने एक दलित महिला के साथ रेप, मारपीट और जातिसूचक अपमानजनक आरोपों में एक केस दर्ज हुआ। इसमें दो लोगों को नामजद आरोपित बनाया। आवेदन पूरा टाइप किया गया था जिसपर पीड़ित महिला का अंगूठा निशान दर्ज था। कहा गया था कि आरोपितों ने पीड़ित महिला को मक्के की फसल काटने के लिए बुलाया और बगीचे में ले जाकर जबरन रेप किया। मना करने पर आरोपितों ने जातिसूचक शब्द कहकर गाली दी और मारपीट किया। केस दर्ज होने पर इलाके में खबर फैल गई।

कोर्ट पहुंची महिला आरोपितों और महिला को जब इसकी जानकारी लगी तो दोनों परेशान हो गए। महिला चलकर कोर्ट आ गई। वकील के माध्यम से कोर्ट में पहुंची और बताया कि उसके साथ रेप की घटना नहीं हुई। दारोगा जी ने कागज पर निशान लेकर झूठा केस दर्ज कर लिया गया। महिला के बयान को कोर्ट ने गंभीरता से लिया। कहा गया कि पुलिस ने इस मामले में पावर का गलत उपयोग किया है। इस मामले में तथाकथित रेप की रिपोर्ट घटना के दो दिनों के बाद दर्ज कराई गई। कोर्ट में दारोगा का साजिश उजागर होने के बाद सनसनी फैल गई।