SC-ST और BC-OBC छात्रों से खिलवाड़ नहीं चलेगा, 10 DEO की गरदन फंसी; ACS ने DM को लिखा पत्र

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्दर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में पिछड़े 10 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) पर कार्रवाई का आदेश दिया है।

Bihar News: बिहार में 24 हजार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग तथा पिछड़ा-अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। कारण है कि पिछले दो वर्षों से इनके आवेदन की जांच ही नहीं हो सकी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्दर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में पिछड़े 10 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) पर कार्रवाई का आदेश दिया है।

जिन 10 जिलों के डीईओ पर कार्रवाई होगी, उनमें गया, मधुबनी, गोपालगंज, सहरसा, पूर्वी चंपारण, जमुई, दरभंगा, मुंगेर और अररिया शामिल है। इन जिलों में सबसे अधिक आवेदन लंबित हैं। यह मामला वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 का है। जिला और संस्थान स्तर पर आवदेन जांच के लिए लंबित हैं। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने विभागीय समीक्षा में पाया कि पिछड़ा वर्ग और अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से संचालित पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत 24 हजार से अधिक आवेदन सत्यापन के लिए लंबित हैं। उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लंबित आवेदनों का सत्यापन अविलंब कराने का आदेश दिया है। इस योजना के आवेदनों की जांच के संबंध में अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला पदाधिकारियों और उप विकास आयुक्त को भी निर्देश भेजा है।

शिक्षण संस्थानों की स्थलीय जांच के बाद मिलती है राशि एससी-एसटी और पिछड़ा-अतिपिछड़ा विभाग के छात्र-छात्राओं को मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके तहत शिक्षण संस्थानों की सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के तहत फीस और अन्य राशि शामिल हैं। लाभुक छात्र-छात्राओं की शिक्षण संस्थानों में स्थलीय जांच के बाद ही राशि भेजी जाती है। शिक्षा विभाग के अनुसार पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग के छात्रों के आवेदन 2024-25 सत्र में नौ अप्रैल तक 6089, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 9620 छात्र-छात्राओं के आवेदन लंबित हैं। एससी-एसटी वर्ग के छात्रों के आवेदन 2024-25 सत्र में नौ अप्रैल तक 2545, जबकि 2025-26 में 4310 छात्र-छात्राओं के आवेदन लंबित हैं। विभाग के अनुसार 2022-23 और 23-24 सत्र में आठ लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ मिला। 2024-25 और 25-26 में 12 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को लाभ मिला है।