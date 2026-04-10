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SC-ST और BC-OBC छात्रों से खिलवाड़ नहीं चलेगा, 10 DEO की गरदन फंसी; ACS ने DM को लिखा पत्र

Apr 10, 2026 10:24 am ISTSudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्दर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में पिछड़े 10 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) पर कार्रवाई का आदेश दिया है।

SC-ST और BC-OBC छात्रों से खिलवाड़ नहीं चलेगा, 10 DEO की गरदन फंसी; ACS ने DM को लिखा पत्र

Bihar News: बिहार में 24 हजार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग तथा पिछड़ा-अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। कारण है कि पिछले दो वर्षों से इनके आवेदन की जांच ही नहीं हो सकी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्दर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में पिछड़े 10 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) पर कार्रवाई का आदेश दिया है।

जिन 10 जिलों के डीईओ पर कार्रवाई होगी, उनमें गया, मधुबनी, गोपालगंज, सहरसा, पूर्वी चंपारण, जमुई, दरभंगा, मुंगेर और अररिया शामिल है। इन जिलों में सबसे अधिक आवेदन लंबित हैं। यह मामला वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 का है। जिला और संस्थान स्तर पर आवदेन जांच के लिए लंबित हैं। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने विभागीय समीक्षा में पाया कि पिछड़ा वर्ग और अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से संचालित पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत 24 हजार से अधिक आवेदन सत्यापन के लिए लंबित हैं। उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लंबित आवेदनों का सत्यापन अविलंब कराने का आदेश दिया है। इस योजना के आवेदनों की जांच के संबंध में अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला पदाधिकारियों और उप विकास आयुक्त को भी निर्देश भेजा है।

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शिक्षण संस्थानों की स्थलीय जांच के बाद मिलती है राशि

एससी-एसटी और पिछड़ा-अतिपिछड़ा विभाग के छात्र-छात्राओं को मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके तहत शिक्षण संस्थानों की सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के तहत फीस और अन्य राशि शामिल हैं। लाभुक छात्र-छात्राओं की शिक्षण संस्थानों में स्थलीय जांच के बाद ही राशि भेजी जाती है। शिक्षा विभाग के अनुसार पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग के छात्रों के आवेदन 2024-25 सत्र में नौ अप्रैल तक 6089, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 9620 छात्र-छात्राओं के आवेदन लंबित हैं। एससी-एसटी वर्ग के छात्रों के आवेदन 2024-25 सत्र में नौ अप्रैल तक 2545, जबकि 2025-26 में 4310 छात्र-छात्राओं के आवेदन लंबित हैं। विभाग के अनुसार 2022-23 और 23-24 सत्र में आठ लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ मिला। 2024-25 और 25-26 में 12 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को लाभ मिला है।

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तकनीकी कमी दूर कराने के लिए प्रशिक्षण

पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के आवेदन मामले में तकनीकी त्रुटि दूर कराने के लिए गुरुवार को संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को बेलट्रॉन भवन में प्रशिक्षण दिलाया गया। इसमें सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा अभियान) और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से जुड़े तकनीकी कर्मी शामिल हुए। शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक कुमार शशि रंजन समेत एनआईसी के अधिकारी और कर्मी भी मौजूद थे।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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