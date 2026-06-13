बेटे ने किया पाप, बाप को सजा; 9वीं की छात्रा से रेप- अश्लील वीडियो कांड में जदयू नेता पर ऐक्शन

हीरा मांझी के 20 वर्षीय बेटे बाबुल मांझी पर जयनगर की नौवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को प्रेम जाल में फंसाने, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और लगातार रेप कर गर्भवती करने का आरोप है। नेता पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

Bihar Crime News: जदयू बिहार प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य हीरा मांझी पर बड़ी कार्रवाई की सिफारिश पार्टी ने की गई है। हीरा मांझी के 20 वर्षीय बेटे बाबुल मांझी पर जयनगर की नौवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को प्रेम जाल में फंसाने, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और लगातार रेप कर गर्भवती करने का आरोप है। पुलिस आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है। अब जदयू हीरा मांझी पर कोई भी कार्रवाई कर सकती है।

मामला सामने आने के बाद जिला जदयू अध्यक्ष श्रीनारायण भंडारी उर्फ फुले भंडारी ने स्थानीय स्तर पर जांच कराई। जयनगर प्रखंड अध्यक्ष की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद हीरा मांझी को पद से बर्खास्त करने की अनुशंसा प्रदेश अनुशासन समिति को भेजी गई है। जिलाध्यक्ष श्रीनारायण भंडारी उर्फ फुले भंडारी ने बताया कि मामले की जानकारी होने के बाद इसकी जांच जयनगर प्रखंड अध्यक्ष से कराई गई। प्रखंड जदयू कार्यालय के अधिकारियों ने अपनी जांच में पाया है कि बेटे पर लगे आरोप पूरी तरह सही हैं। इसके साथ ही प्रखंड से आई रिपोर्ट में खुद जदयू नेता हीरा मांझी की गतिविधियों पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। इसके बाद जिला जदयू ने उनपर कार्रवाई की अनुशंसा की है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जदयू में सभी कार्यकर्ता समान हैं। किसी के भी कारण अगर पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है, तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह है मामला पुलिस ने जदयू नेता हीरा मांझी के बेटे बाबुल मांझी को नौवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पीड़िता के पिता ने जयनगर थाने में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि आरोपी बाबुल ने उनकी पुत्री को पहले प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद उसने उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए। वीडियो का भय दिखाकर आरोपी लगातार किशोरी का शारीरिक शोषण करता रहा। जब वह प्रेग्नेंट हो गई तो दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया।