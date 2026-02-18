Hindustan Hindi News
कांग्रेस में बागियों पर बड़ा ऐक्शन; Ex MLA छत्रपति यादव, AICC मेंबर आनंद माधव निष्कासित

Feb 18, 2026 06:30 pm IST
कांग्रेस ने पूर्व विधायक छत्रपति यादव और एआईसीसी सदस्य एवं पूर्व प्रवक्ता आनंद माधव को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति अध्यक्ष कपिलदेव यादव ने जानकारी दी।

बिहार कांग्रेस के बागियों पर पार्टी नेतृत्व ने बड़ी कार्रवाई की है। दो बड़े चेहरों पर गाज गिरी है। पार्टी के पूर्व विधायक छत्रपति यादव और एआईसीसी सदस्य आनंद माधव को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पार्टी के खिलाफ गतिविधि चलाने के आरोप में दोनों नेताओं को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। बिहार चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे में बड़े चेहरों के खिलाफ गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए पार्टी ऑफिस में भारी बवाल किया गया था। आनंद माधव के नेतृत्व में सदाकत आश्रम में प्रदर्शन किया गया। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावरु समेत कई नेताओं पर टिकट बेचने के आरोप लगाए गए।

बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी में उपजा विवाद अब कार्रवाई के मुहाने पर आ गया है। बगावत का बिगुल फूंकने वालों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस ने पूर्व विधायक छत्रपति यादव और एआईसीसी सदस्य एवं पूर्व प्रवक्ता आनंद माधव को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति अध्यक्ष कपिलदेव यादव ने बुधवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी। बताया गया कि इनपर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप है। गहन जांच और रिपोर्ट के बाद शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है।

कांग्रेस पार्टी में बिहार विधानसभा के टिकट बंटवारे में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कांग्रेस रिसर्च सेल के अध्यक्ष व प्रवक्ता आनंद माधव ने प्रेस कॉन्फ्रेस भी बुलाया। पूर्व प्रत्याशी गजानंद शाही छत्रपति यादव नागेंद्र प्रसाद विकल्प रंजन सिंह बच्चू प्रसाद सिंह राजकुमार राजन बंटी चौधरी समेत अनेक नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावारु, राजेश राम और शकील अहमद खान को दलाल बताया था। नेताओं ने यहां तक कहा कि ये लोग मिलकर राहुल गांधी के हाथ को कमजोर कर रहे हैं और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

इन नेताओं ने खुले मंच से कहा कि विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में मेहनती और जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया और पैसे और सिफारिश की ताकतवालों को तरजीह देने का काम किया गया। बिहार प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी के निर्देशों की अवहेलना करते हुए निजी स्वार्थ के तहत टिकट बांटे। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी के भरोसे का दुरुपयोग किया। उनका कहना है कि उम्मीदवारों की सूची बनाई गई। उसमें संगठन की राय नहीं ली गई और क्षेत्रीय संतुलन का ख्याल भी नहीं रखा गया। बाद में कहा गया कि इन्हीं कारणों से चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई।

