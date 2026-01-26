एकतरफा प्यार में एसिड अटैक; दूर के रिश्तेदार ने लड़की का चेहरा जलाया, मां भी जख्मी, गिरफ्तार

संक्षेप: रात को लड़की अपनी मां के साथ सो रही थी। आरोपी प्रियांशु ने दरवाजा खोला और कमरे की बत्ती बुझाकर लड़की के चेहरे पर एसिड फेंक कर फरार हो गया।

बिहार के मोतिहारी में एक सनकी युवक ने एकतरफा प्यार में युवती के चेहरे पर तेजाब डाल दिया। एसिड अटैक से चेहरा समेत शरीर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह से जल गया। युवती के साथ सो रही उसकी मां भी एसिड पड़ने से जख्मी हो गई। आरोपी लड़की के दूर का रिश्तेदार है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह लड़की पर अफेयर के लिए दबाव बना रहा था और मोबाइल पर मैसेज भी भेजता रहता था। उसकी पहचान प्रियांशु कुमार के रूप में की गई है।

घटना पूर्वी चंपारण के पताही थाना इलाके के एक गांव का है। रात को लड़की अपनी मां के साथ सो रही थी। आरोपी प्रियांशु ने दरवाजा खोला और कमरे की बत्ती बुझाकर लड़की के चेहरे पर एसिड फेंक कर फरार हो गया। जलन से छटपटाते हुए वह चिल्लाने लगी तो घर के लोग जुट गए। सबने आनन फानन में बच्ची को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़िता का बयान दर्ज किया। छापेमारी करके पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया, वहीं पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

इलाज कर रहे डॉक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छतौनी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में घायल युवती से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान युवती ने बताया कि उसका अपने चाचा से उसके परिवार से पुराना विवाद चल रहा है। चाचा के मामा के बेटे प्रियांशु वहां आता जाता था। वह युवती से क्लोज होना चाहता था लेकिन लड़की विरोध करती थी। प्रियांशु ने ही घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है।