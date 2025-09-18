Acid attack after refusing to smoke smack 14 injured 4 detained incident in Araria Bihar स्मैक पीने से मना करने पर एसिड अटैक, 14 जख्मी, 4 हिरासत में; बिहार के अररिया में कांड, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAcid attack after refusing to smoke smack 14 injured 4 detained incident in Araria Bihar

स्मैक पीने से मना करने पर एसिड अटैक, 14 जख्मी, 4 हिरासत में; बिहार के अररिया में कांड

कई लड़के स्मैक पी रहे थे। एक व्यक्ति ने उन्हें मना किया। रात को सब पहुंचे और एक दर्जन से अधिक लोगों पर एसिड से अटैक कर दिया।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, अररियाThu, 18 Sep 2025 12:26 PM
share Share
Follow Us on
स्मैक पीने से मना करने पर एसिड अटैक, 14 जख्मी, 4 हिरासत में; बिहार के अररिया में कांड

बिहार के अररिया में स्मैक पीने से करने पर स्मैकरों ने तेजाब से हमला कर दिया। इस हमले में एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। घटना अररिया आरएस थाना क्षेत्र के धामा पंचायत के मटियारी वार्ड संख्या एक में हुई। घटना के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और परिजनों के सहयोग से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया में भर्ती कराया गया।

घायलों में कुछ लोगों के आंखों में तेजाब का छींटा पड़ने की वजह से उसे अररिया के ही महादेव चौक स्थित आंखा अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। जहां उपचार के बाद में सभी को फिर सदर अस्पताल में शिफ्ट किया गया। घायलों में तीन लोगों की स्थिति नाजुक बतायी जा रही है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस एक्टिव हुई और धामा मटियारी पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

ये भी पढ़ें:स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर ‘चीटर मीटर’ है, नीतीश सरकार पर खूब बरसे तेजस्वी यादव

घायलों में सुबोध यादव, पंकज यादव, नवीन यादव, दीपक यादव, सिंटू यादव, कुमोद यादव, मुनीलाल यादव, रंजीत यादव, प्रेम सागर आदि शामिल है। धाम पंचायत के पैक्स अध्यक्ष मनीष यादव ने बताया कि घटना की जानकारी के बाद अररिया आरएस थाना पुलिस के साथ-साथ टाउन थाना, सिमराहा थाना पुलिस और एसडीपीओ सुशील कुमार मटियारी पहुंचकर मामले की तहकीकात की और घायलों के परिजनों से घटना की जानकारी ली।

ये भी पढ़ें:PAT पेपर लीक के बाद बिहार यूनिवर्सिटी के वीसी के FB अकाउंट में सेंध

पैक्स अध्यक्ष मनीष यादव ने बताया कि बुधवार की देर शाम गांव के रंजीत यादव के कामत पर बैठकर कुछ युवक स्मैक पी रहा था। इसी दौरान रंजीत यादव अपनी भैंस लेकर कामत के सामने से घर लौट रहा था। कामत पर एक साथ कई मोबाइल की रौशनी देखने के बाद रंजीत यादव गया तो देखा कि चार-पांच युवक स्मैक पी रहा है। मना करने के बाद युवकों ने रंजीत यादव से उलझ गया और उनके साथ हाथापाई भी किया। इसके बाद रंजीत घर लौट गया। इसकी जानकारी जब पड़ोसियों को मिली तो वे लोग उन युवकों के घर के समीप पहुंचे।

ये भी पढ़ें:अमित शाह से मिलने होटल पहुंचे नीतीश, 5 दिन पहले बिना मिले दिल्ली लौट गए थे नड्डा

बातचीत के दौरान युवकों ने किसी तरह से कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों पर सुरेंद्र साह का बेटा महेश साह व महिला सहित अन्य लोगों ने तेजाब से हमला कर दिया। इसके बाद सभी को इलाज के लिए कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल है। घटना के बाद से ही आरएस थाना पुलिस मटियारी पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण करने में जुटी है।

बोले एसपी

इधर एसपी अंजनी कुमार ने कहा कि तेजाब हमले में घायल सभी का इलाज चल रहा है।एसडीपीओ अररिया इस मामले की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार में जहरखुरानी से बाप बेटे की मौत, छोटे पुत्र की हालत नाजुक; बहू की करतूत?
ये भी पढ़ें:बिहार में 5 रुपये की चुंगी के लिए मर्डर, बुजुर्ग के सीने पर बटखरे से किया वार
ये भी पढ़ें:बिहार के नालंदा में बड़ा हादसा, डैम में नहाने गए 8 लोग डूबे; 2 की मौत
ये भी पढ़ें:सरकार बनी तो बिहार में हर नौजवान को मिलेगी नौकरी, चुनाव से पहले बोले तेजस्वी