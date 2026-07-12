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मांग भरने की सजा 20 साल जेल, नाबालिग से जबरन शादी कर बुरा फंसा बिहार का गुंजन; 30 हजार जुर्माना भी

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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औरंगाबाद कोर्ट ने नाबालिग से जबरन शादी करने के आरोपी को 20 साल कैद और 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

मांग भरने की सजा 20 साल जेल, नाबालिग से जबरन शादी कर बुरा फंसा बिहार का गुंजन; 30 हजार जुर्माना भी

बिहार के औरंगाबाद में एक युवक नाबालिग लड़की से शादी करके बुरा फंस गया। कोर्ट ने उसे बीस साल बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई है। उसपर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी युवक गुंजन कुमार को औरंगाबाद स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के फैसले के बाद जेल भेज दिया गया। पीड़िता को एक लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने नाबालिग लड़कियों के अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखने के लिए सरकार को निर्देश दिया है। कोर्ट ने 6 जुलाई को अंतिम सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी करार दिया और फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अल्ट्रासाउंड कराने गई थी लड़की

पीड़िता के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, 28 जून 2025 को पीड़िता अल्ट्रासाउंड कराने के लिए रफीगंज गई थी। आरोपी गुंजन सिंह उसे बहला-फुसलाकर टहला दिया और अपने घर ले गया। अगले दिन वह उसे हसपुरा प्रखंड स्थित प्रसिद्ध देवकुंड मंदिर ले गया, जहां उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन मांग में सिंदूर भरकर शादी कर ली। शादी के बाद उसे अपने साथ ले गया।

पीड़िता ने फोन पर पिता को दी जानकारी

इसी दौरान पीड़िता ने अपने पिता को फोन कर दिया। उसने पिता को पूरी बात बता दी। इसके बाद परिजन थाने पर गए और पुलिस को घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। फौरन ऐक्शन लेते हुए औरंगाबाद पुलिस ने नाबालिग को आरोपी के घर से बरामद कर लिया। कोर्ट में नाबालिग लड़का का बयान दर्ज कराया गया। कोर्ट से सामने पीड़िता ने गुंजन पर उसके साथ जबरन शादी कराने की बात बताई। पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया। अनुसंधान में आरोपों को सत्य पाते हुए पुलिस ने गुंजन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया। सुनवाई के दौरान सभी गवाहों ने कांड की पुष्टि की। चार्जशीट और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने यह सजा सुनाई।

दो धाराओं में कैद की सजा

औरंगाबाद स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि पोक्सो एक्ट की धारा 4(2) और बीएनएस की धारा 65(1) के तहत आरोपी को सजा सुनाई है। दोनों धाराओं में उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बीएनएस की धारा 87 के तहत गुंजन को 7 वर्ष जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना की भी सजा सुनाया। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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