Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsaccused of celebratory firing incident escaped from police station by scaling boundary wall
हर्ष फायरिंग का आरोपी चकमा देकर थाने से फरार, बाउंड्री वॉल फांदकर भागा, मचा हड़कंप

हर्ष फायरिंग का आरोपी चकमा देकर थाने से फरार, बाउंड्री वॉल फांदकर भागा, मचा हड़कंप

संक्षेप:

सासाराम जिले में हर्ष फायरिंग का आरोप थाने से ही फरार हो गया। बताया रहा है कि दो आरोपियों को इस मामले में पुलिस थाने लाई थी। दोनों सहोदर भाई हैं। जिसमें एक भाई सुबह ही थाने की दीवार फांदकर फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

Dec 26, 2025 07:54 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, सासाराम
share Share
Follow Us on

सासाराम जिले के नोखा बाजार स्थित प्रेमनगर मोहल्ले में गुरूवार देर शाम बर्थ डे पार्टी में हुई हर्ष फायरिंग के आरोप में दो सहोदर भाइयों को पुलिस थाने लाकर पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को चकमा देकर एक भाई थाने की चहारदीवारी फांद कर फरार हो गया। बताया जाता है कि मोहन प्रसाद के घर कल देर शाम बर्थडे पार्टी चल रही थी। इसी दौरान किसी ने हर्ष फायरिंग कर सूचना दी। थाना से सटे होने की वजह 112 पुलिस पहुंचकर अमन कुमार तथा रमन कुमार को पूछताछ के लिए थाना लाई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लेकिन शुक्रवार सुबह रमन कुमार पुलिस को चकमा देकर थाना की बाउंड्री वॉल फांद कर फरार हो गया। पुलिस उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बताया कि रमन और अमन आपस में सहोदर भाई हैं। सासाराम डीएसपी 2 कुमार वैभव ने बताया कि थानाध्यक्ष नोखा द्वारा जानकारी दी गई है कि अमन को जेल भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान फरार रमन कुमार की गिरफ्तारी हेतु उसके ठिकानों पर छापामारी की जा रही है।

ये भी पढ़ें:पटना कोर्ट में पेशी पर आया कैदी फरार, हथकड़ी सरका कर भागा, देखती रह गई पुलिस!
ये भी पढ़ें:मुंगेर में पुलिस कस्टडी से दो कैदी फरार, मेडिकल के दौरान पुलिसवालों को दिया चकमा

थाने से हर्ष फायरिंग के आरोपी के फरार होने से हड़कंप मच गया है। वहीं आरोपी की तलाश में पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। जगह-जगह दबिश दी जा रही है। वहीं पुलिसकर्मियों की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।