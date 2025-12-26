हर्ष फायरिंग का आरोपी चकमा देकर थाने से फरार, बाउंड्री वॉल फांदकर भागा, मचा हड़कंप

संक्षेप: सासाराम जिले में हर्ष फायरिंग का आरोप थाने से ही फरार हो गया। बताया रहा है कि दो आरोपियों को इस मामले में पुलिस थाने लाई थी। दोनों सहोदर भाई हैं। जिसमें एक भाई सुबह ही थाने की दीवार फांदकर फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

सासाराम जिले के नोखा बाजार स्थित प्रेमनगर मोहल्ले में गुरूवार देर शाम बर्थ डे पार्टी में हुई हर्ष फायरिंग के आरोप में दो सहोदर भाइयों को पुलिस थाने लाकर पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को चकमा देकर एक भाई थाने की चहारदीवारी फांद कर फरार हो गया। बताया जाता है कि मोहन प्रसाद के घर कल देर शाम बर्थडे पार्टी चल रही थी। इसी दौरान किसी ने हर्ष फायरिंग कर सूचना दी। थाना से सटे होने की वजह 112 पुलिस पहुंचकर अमन कुमार तथा रमन कुमार को पूछताछ के लिए थाना लाई।

लेकिन शुक्रवार सुबह रमन कुमार पुलिस को चकमा देकर थाना की बाउंड्री वॉल फांद कर फरार हो गया। पुलिस उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बताया कि रमन और अमन आपस में सहोदर भाई हैं। सासाराम डीएसपी 2 कुमार वैभव ने बताया कि थानाध्यक्ष नोखा द्वारा जानकारी दी गई है कि अमन को जेल भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान फरार रमन कुमार की गिरफ्तारी हेतु उसके ठिकानों पर छापामारी की जा रही है।