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पुलिस से भागते आरोपी की नदी में डूबकर मौत, परिजनों ने किया थाने का घेराव; महिला SHO ने तानी पिस्टल

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, जितेंद्र कुमार, खगड़िया
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Bihar Police In News: खगड़िया के मोरकाही में पुलिस हिरासत से भागा युवक सौरभ कुमार मालती नदी में डूब गया। शनिवार को शव मिलने पर ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर भारी हंगामा किया।

पुलिस से भागते आरोपी की नदी में डूबकर मौत, परिजनों ने किया थाने का घेराव; महिला SHO ने तानी पिस्टल

Bihar Police In News: बिहार के खगड़िया जिले के मोरकाही थाना क्षेत्र के सबलपुर गांव में पुलिस की हिरासत से हाथ छुड़ाकर भागे एक युवक की शुक्रवार को नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। शनिवार की सुबह जैसे ही नदी से युवक का शव बरामद हुआ, वैसे ही परिजनों और आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने मोरकाही थाने का घेराव कर जमकर हंगामा और बवाल काटा। मृतक की पहचान स्थानीय सबलपुर गांव निवासी शत्रुघ्न पासवान के 25 वर्षीय पुत्र सौरभ कुमार के रूप में की गई है।

सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार

पुलिस से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की रात सबलपुर गांव में विधि-व्यवस्था बिगाड़ने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने सौरभ कुमार और अंशु कुमार नाम के दो आरोपितों को हिरासत में लिया था। पुलिस की टीम दोनों आरोपियों को गाड़ी में बिठाकर थाने ला रही थी, तभी रास्ते में सबलपुर गांव स्थित एक मंदिर के पास सौरव कुमार पुलिस टीम को चकमा देकर और हाथ छुड़ाकर भागने में सफल रहा।

अंधेरे में भागने के चक्कर में मालती नदी में डूबा युवक

भागने के दौरान सौरव कुमार मंदिर के ठीक पीछे स्थित मालती धार की तरफ चला गया और रात के घने अंधेरे के कारण गहरे पानी में डूब गया। शुक्रवार की रात काफी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल सका, जिससे नाराज परिजनों ने देर रात से ही थाने पर प्रदर्शन शुरू कर दिया था। शनिवार की सुबह शव मिलते ही भीड़ हिंसक हो गई और मोरकाही थानाध्यक्ष अंतिमा कुमारी के साथ धक्का-मुक्की करने लगी। स्थिति बेकाबू होती देख थानाध्यक्ष ने भीड़ को खदेड़ने के लिए अपनी सरकारी पिस्टल निकाल ली और आक्रोशित लोगों को कड़े लहजे में हड़काया।

एसडीओ और एसडीपीओ ने संभाला मोर्चा

थाने पर बवाल और थानाध्यक्ष द्वारा पिस्टल ताने जाने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सदर एसडीओ धनंजय कुमार और एसडीपीओ मुकुल रंजन कुमार भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आक्रोशित स्थानीय लोगों को कानूनी कार्रवाई का भरोसा देकर शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। इधर, खगड़िया के एसपी राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस घटना से जुड़े सभी बिंदुओं पर बेहद गंभीरता से जांच कर रही है। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और पुलिस बल द्वारा इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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