हादसे में मौत पर मुआजवा दोगुना, विधायक-सांसद प्रतिनिधियों का पावर बढ़ा; नीतीश कैबेनेट में 17 एजेंडों पर मुहर
शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लगाई गयी। राज्य सरकार अब हादसे में मरने वालों के आश्रितों को पहले से दोगुना मुआवजा देगी।
Nitish Cabinet Meeting: शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस मीटिंग में 17 एजेंडों पर मुहर लगाई गयी। जानकारी के मुताबिक अब हादसे में मौत का शिकार होने वालों के आश्रितों को पहले से दोगुनी सहायता राशि दी जाएगी। पहले सड़क हादसे में परिवहन विभाग 5 ला रुपए की सहायता राशि देती थी। अब इसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। जिलों में होने वाली बैठकों में अब विधायक और सांसदों को प्रतिनिधि भी शामिल हो सकेंगे।
प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। ऐसे मजदूरों की हादसे में मौत होने पर सरकारी खर्च से उनका शव घर तक लाया जाएगा। घायल होने पर सरकारी खर्चे पर उनका इलाज कराया जाएगा। नगर परिषद स्थाई सशक्त समिति पर कैबिनेट में अहम निर्णय लिया गया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें