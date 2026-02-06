Hindustan Hindi News
हादसे में मौत पर मुआजवा दोगुना, विधायक-सांसद प्रतिनिधियों का पावर बढ़ा; नीतीश कैबेनेट में 17 एजेंडों पर मुहर

हादसे में मौत पर मुआजवा दोगुना, विधायक-सांसद प्रतिनिधियों का पावर बढ़ा; नीतीश कैबेनेट में 17 एजेंडों पर मुहर

संक्षेप:

शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लगाई गयी। राज्य सरकार अब हादसे में मरने वालों के आश्रितों को पहले से दोगुना मुआवजा देगी।

Feb 06, 2026 06:10 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Nitish Cabinet Meeting: शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस मीटिंग में 17 एजेंडों पर मुहर लगाई गयी। जानकारी के मुताबिक अब हादसे में मौत का शिकार होने वालों के आश्रितों को पहले से दोगुनी सहायता राशि दी जाएगी। पहले सड़क हादसे में परिवहन विभाग 5 ला रुपए की सहायता राशि देती थी। अब इसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। जिलों में होने वाली बैठकों में अब विधायक और सांसदों को प्रतिनिधि भी शामिल हो सकेंगे।

प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। ऐसे मजदूरों की हादसे में मौत होने पर सरकारी खर्च से उनका शव घर तक लाया जाएगा। घायल होने पर सरकारी खर्चे पर उनका इलाज कराया जाएगा। नगर परिषद स्थाई सशक्त समिति पर कैबिनेट में अहम निर्णय लिया गया।

