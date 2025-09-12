सुपौल में सेप्टिक टैंक खोलने के दौरान हादसा, दम घुटने से मिस्त्री-मजदूर की मौत

सुपौल में निर्माणाधीन शौचालय के सेप्टिक टैंक खोलने के दौरान हुए हादसे में मिस्त्री और मजदूर की दम घुटने से मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी के माध्यम से शौचालय की दीवार तुड़वाकर दोनों के शव को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

सुपौल जिले के प्रतापगंज में निर्माणाधीन शौचालय के सैप्टिक टैंक की सेंटरिंग खोलने गए दो मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। घटना भवानीपुर उत्तर वार्ड सात में शुक्रवार शाम करीब पांच बजे की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान भवानीपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड 10 निवासी दीपक कुमार उर्फ दशरथ तथा भवानीपुर दक्षिण वार्ड 11 निवासी रवि मंडल के रूप में हुई है। इधर, घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी के माध्यम से शौचालय की दीवार तुड़वाकर दोनों के शव को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

जानकारी के अनुसार दीपक उर्फ दशरथ ने भवानीपुर उत्तर वार्ड सात निवासी पूर्व मुखिया उदय विराजी के परिसर में शौचालय टैंक की सेटरिंग करने का 15 दिनों पूर्व ठेका लिया था। ढलाई के 15 दिनों बाद 12 सितम्बर को दीपक एक अन्य मजदूर रवि को साथ लेकर पांच बजे के लगभग सेटरिंग खोलने आया था। आते ह़ी दीपक ने शौचालय टैंक के उपरी भाग का ढक्कन खोल कर टैंक के भीतर सेटरिंग खोलने के लिए साथ लाये मजदूर रवि को उतारा। टैंक के भीतर जाते ही उसका दम घुटने लगा। उसका दम घुटता देख दीपक उसे बचाने के लिए खुद भी अन्दर प्रवेश कर गया। अंदर जाते ही उसका भी दम घुटने लगा। यह देख उसके साथ आए ठेला वाले ने शोर मचाना शुरू कर दिया।