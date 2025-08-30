Accident while crossing the river in chapra Children fell from the bridge 3 people including siblings died छपरा में नदी पार करने के दौरान हादसा; पुलिया से फिसलकर गिरे बच्चे, सगे भाई-बहन समेत 3 की मौत, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsAccident while crossing the river in chapra Children fell from the bridge 3 people including siblings died

छपरा में नदी पार करने के दौरान हादसा; पुलिया से फिसलकर गिरे बच्चे, सगे भाई-बहन समेत 3 की मौत

छपरा में हुए दर्दनाक हादसे में नदी में डूबने से सगे भाई-बहन समेत 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है, कि तीनों बच्चे बांस की चचरी पुलिया से गुजर रहे थे। इसी दौरान नदी में गिर गए। ग्रामीणों की मदद से तीनों के शवों को निकाल लिया गया है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, छपराSat, 30 Aug 2025 06:14 PM
बिहार के छपरा जिले के भेल्दी थाना इलाके के लगनपुरा गांव में दर्दनाक हादसे में सगे भाई-बहन समेत 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शनिवार को बांस की बनी चचरी पुलिया से पैर फिसलने से बच्चे नदी में गिर गए। जिसमें 3 बच्चों की जान चली गई। मृतकों की पहचान नूर आलम पिता मंसूर अंसारी, सगुपता खातून पिता मंसूर और सायरा बानो पिता नसीम अंसारी के रूप में हुई है।

बताया जा रहा है कि नदी में पानी बढ़ने के चलते चचरी पुलिया भी जलमग्न हो गई है। तीनों बच्चे इसी पुलिया से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक बच्चे का पैर फिलस गया, और वो नदी में गिर गया। जिसे बचाने के लिए दोनों बच्चे भी नदी में कूद गए। इसी दौरान डूबने से तीनों बच्चों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शवों को बरामद किया। और फिर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बच्चों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

