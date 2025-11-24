Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAccident or murder bodies of two brothers found in Sasaram who had been missing since yesterday
हादसा या हत्या? सासाराम में दो भाइयों के शव मिलने से सनसनी, कल से लापता थे

हादसा या हत्या? सासाराम में दो भाइयों के शव मिलने से सनसनी, कल से लापता थे

संक्षेप:

सासाराम जिले में तालाब में दो भाइयों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों कल घर से बेर खाने के लिए निकले थे। और फिर वापस नहीं लौटे, घरवालों ने जब तलाश की, तो दोनों के शव तालाब में पड़े मिले। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Mon, 24 Nov 2025 04:37 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, सासाराम
share Share
Follow Us on

सासाराम जिले के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के नावाडी गांव के दो सहोदर भाइयों का शव तालाब से बरामद किया गया है। परिजनों के अनुसार दोनों युवक कल दोपहर करीब 12 बजे घर से बेर खाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। इसी दौरान निमियाड के पास पहाड़ के नीचे स्थित ताला तालाब से दोनों युवकों का शव बरामद किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दोनों मृतक युवक राजेश पाल के पुत्र बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में है तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है, पुलिस हर पहलू से मामले की छानबीन कर रही है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।

ये भी पढ़ें:खेल-खेल में हादसा; छपरा में तालाब में डूबने से दो भाइयों समेत 3 बच्चों की मौत
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

मौत की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। ये हत्या है, या फिर हादसा। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। दोनों भाइयों की रंजिश हत्या हुई, या फिर किसी हादसे के चलते तालाब में डूबने से मौत हुई। मौत का वजह का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।