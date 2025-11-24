हादसा या हत्या? सासाराम में दो भाइयों के शव मिलने से सनसनी, कल से लापता थे

संक्षेप: सासाराम जिले में तालाब में दो भाइयों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों कल घर से बेर खाने के लिए निकले थे। और फिर वापस नहीं लौटे, घरवालों ने जब तलाश की, तो दोनों के शव तालाब में पड़े मिले। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

सासाराम जिले के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के नावाडी गांव के दो सहोदर भाइयों का शव तालाब से बरामद किया गया है। परिजनों के अनुसार दोनों युवक कल दोपहर करीब 12 बजे घर से बेर खाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। इसी दौरान निमियाड के पास पहाड़ के नीचे स्थित ताला तालाब से दोनों युवकों का शव बरामद किया गया।

दोनों मृतक युवक राजेश पाल के पुत्र बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में है तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है, पुलिस हर पहलू से मामले की छानबीन कर रही है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।