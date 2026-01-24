ट्रैक पर काम के दौरान हादसा; ट्रेन की चपेट में आने से रेल कर्मी की मौत, परिवार में मातम
पश्चिमी चंपारण के चनपटिया स्थित कुमारबाग में शनिवार तड़के ट्रैक पर काम कर रहे आउटसोर्सिंग रेल कर्मी आशीष कुमार (26) की मेमू ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। गंभीर चोट के बाद सीएचसी में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कुमारबाग में शनिवार तड़के एक दर्दनाक रेल हादसे में ट्रैक पर काम कर रहे एक आउटसोर्सिंग रेल कर्मी की मौत हो गई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय आशीष कुमार के रूप में हुई है। घटना अहले सुबह करीब 3:30 बजे रेलवे गुमटी के पास की है, जब चनपटिया-बेतिया रेलखंड पर डाउन लाइन पर कार्य चल रहा था।
बताया जाता है कि इसी दौरान चनपटिया से बेतिया की ओर जा रही 63338 मेमू ट्रेन आशीष को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आशीष उछलकर ट्रैक के बगल में जा गिरा। हादसे के तुरंत बाद वहां मौजूद अन्य कर्मियों ने आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) चनपटिया पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में आशीष के सिर और चेहरे में गंभीर चोटें आई थीं।
सूचना मिलते ही चनपटिया थाने के एसआई शशिकांत दुबे और संजीव कुमार सीएचसी पहुंचे। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दिया है। थानाध्यक्ष प्रभाकर पाठक ने बताया कि मामले की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।
मृतक आशीष कुमार उत्तर प्रदेश के संत रविदास नगर (भदोही) जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत इब्राहिमपुर ऊपरवार गांव निवासी आशाराम का पुत्र था। वह फिलहाल अविवाहित था। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। साथियों के अनुसार आशीष सरल और मिलनसार स्वभाव का युवक था। पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए उसके पैतृक गांव भेजा जाएगा। हादसे से अन्य रेल कर्मियों में भी शोक की लहर है।