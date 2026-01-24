बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा; गंडक में डूबे 2 युवक, तलाश में जुटे गोताखोर

संक्षेप: बेगूसराय के खोदावन्दपुर थाना क्षेत्र के राम घाट पर सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान बूढ़ी गंडक नदी में दो युवक डूब गए। नाव से गिरने पर कृष्ण कुमार (17) और उसे बचाने उतरे आदित्य कुमार (21) गहरे पानी में समा गए। प्रशासन गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटा है।

बेगूसराय जिले के खोदावन्दपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरियारपुर पश्चिमी पंचायत स्थित बूढ़ी गंडक नदी के राम घाट पर शनिवार की शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से दो युवकों के लापता होने की खबर सामने आई है। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। नदी में डूबने वाले युवकों की पहचान फफौत गांव निवासी राम बालक महतो के 17 वर्षीय पुत्र कृष्ण कुमार और बरियारपुर पश्चिमी गांव निवासी शत्रुधन महतो के 21 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक आपस में रिश्तेदार थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तारा गांव स्थित एक कोचिंग संस्थान में स्थापित सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन के लिए कुछ युवक शनिवार की शाम नाव से राम घाट पहुंचे थे। प्रतिमा विसर्जन के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से कृष्ण कुमार नाव से नदी में गिर गया और डूबने लगा। उसे बचाने के प्रयास में आदित्य कुमार ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वह भी संतुलन खो बैठा और नदी में जा गिरा। देखते ही देखते दोनों युवक गहरे पानी में समा गए।