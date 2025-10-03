नालंदा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा; 3 बच्चे डूबे, SDRF का सर्च ऑपरेशन

नालंदा के दीपनगर थाना इलाके में मां काली के मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे में 3 बच्चे डूब गए। जिनकी तलाश में एसडीआरएफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान 4 बच्चे डूबने लगे। जिसमें एक बच्चा तो किनारे पर आ गया। लेकिन तीन बच्चे डूब गए।

नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के हथियाखाड़ के पास शुक्रवार को मां काली की प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। प्रतिमा विसर्जन से पहले नहाने के दौरान तीन नाबालिग पंचाने नदी की तेज धार में बहकर डूब गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम गोताखोरों की मदद से लापता बच्चों की तलाश में जुटी है। डूबे बच्चों की पहचान बिहार थाना क्षेत्र के झींगनगर मोहल्ले के निवासी मंदीप, सागर और मोहित के रूप में हुई है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रतिमा विसर्जन की तैयारी चल रही थी। और पूजा समिति के लोग माता की आरती में व्यस्त थे। इसी बीच कुछ बच्चे नदी में स्नान करने उतर गए। अचानक तेज बहाव में चार बच्चे बहने लगे। इनमें से एक बच्चा किसी तरह किनारे आ गया, लेकिन बाकी तीन बच्चे गहरे पानी में समा गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल खोजबीन शुरू की, लेकिन बच्चों का पता नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई।