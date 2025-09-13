Accident due to wall collapse in Saran 4 buried one dead women had come to listen to Pappu Yadav सारण में दीवार गिरने से हादसा, 4 दबे, एक की मौत, पप्पू यादव को सुनने पहुंची थीं महिलाएं, Bihar Hindi News - Hindustan
Accident due to wall collapse in Saran 4 buried one dead women had come to listen to Pappu Yadav

सारण में दीवार गिरने से हादसा, 4 दबे, एक की मौत, पप्पू यादव को सुनने पहुंची थीं महिलाएं

सारण जिले में गंगा की चपेट में आकर घर की दीवार गिरने से शनिवार की शाम चार लोग दब गए। दबने से एक महिला की मौत हो गयी जबकि दो महिलाएं और एक पुरुष जख्मी हो गए।

Sat, 13 Sep 2025 11:05 PM
सारण जिले के सोनपुर प्रखंड की सबलपुर उत्तरी और पश्चिमी पंचायत के महुआ बाग के नौधरवा टोला के समीप गंगा की चपेट में आकर घर की दीवार गिरने से शनिवार की शाम चार लोग दब गए। दबने से एक महिला की मौत हो गयी जबकि दो महिलाएं और एक पुरुष जख्मी हो गए। जख्मी सभी को उपचार के लिए भेजा गया। मृतका 50 वर्षीय उर्मिला देवी सबलपुर पछियारी टोला निवासी राजगीर राय की पत्नी थी।

घायलों में सबलपुर नेवल टोला की वकील राय की पत्नी शारदा देवी, पंचम राय की पत्नी मुन्नी देवी और रघुवीर राय शामिल हैं। इनका हाजीपुर सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया।

घटना के बारे में बताया जाता है कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव कटाव पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे। उन्हें देखने-सुनने को महिलाएं और अन्य लोग भी पहुंचे थे। पीड़ितों के लिए सांसद ने अफसरों से बात की और मदद का भी आश्वासन दिया। इस बीच जब वह रवाना हुए तो थोड़ी देर बाद ही हादसा हुआ।