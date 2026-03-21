एसी-कूलर खरीदने में छूट रहे पसीने, मोबाइल भी महंगे; ईरान युद्ध से इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बढ़ गए दाम

ईरान युद्ध से मिडिल ईस्ट में आए संकट के चलते मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी समेत इलेक्ट्रिक आइटम की सप्लाई कम हो गई है। इनके दामों में एकदम से 30 प्रतिशत तक उछाल आ गया है। सामान महंगे होने से इन्हें खरीदने में ग्राहकों के पसीने छूट रहे हैं।

ईरान समेत खाड़ी देशों में जारी युद्ध का असर भारतीय बाजार पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों की आवक कम होने से ये महंगे हो गए हैं। बिहार के कैमूर जिले में इलेक्ट्रिक आइटम 10 से 15 प्रतिशत और मोबाइल फोन एवं अन्य चीजों की कीमतों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन चीजों की आवक 15-20 प्रतिशत कम हो गई है।

भभुआ शहर के समाहरणालय पथ स्थित जायसवाल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक्स के प्रोपराइटर धर्मेंद्र जायसवाल ने बताया कि सबसे ज्यादा परेशानी गर्मी के मौसम में एयर कंडिशनर और कूलर उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को हो रही है। पूछने पर धर्मेंद्र ने बताया कि 20 हजार में बिकने वाला एसी अब 30 हजार में बिक रहा है। जबकि 12 हजार रुपये की कीमत वाला फ्रिज 13500 रुपये में बेचा जा रहा है। इसी तरह 10 हजार में बिक रहे कूलर की बिक्री अब 11 हजार में हो रही है। जबकि 10 हजार वाली वाशिंग मशीन भी 11 हजार में बेची जा रही है।

इसी तरह पहले एलईडी टीवी 14 हजार रुपये में बेचते थे। लेकिन, अब इसके दाम 16 हजार हो गए हैं। व्यापारी का कहना है कि उत्पादन कम होने और माल की सप्लाई कम होने की वजह से अचानक इन चीजों के दाम बढ़ गए हैं।

सैमसंग के डिस्ट्रीब्यूटर कृष्णकांत तिवारी ने बताया कि 20 प्रतिशत आवक कम हुई है। जबकि कीमत में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एकता चौक पर स्थित मोबाइल विक्रेता शुभम आर्य बताते हैं कि हर कंपनी के विभिन्न मॉडल के मोबाइल एवं उससे जुड़ी अन्य चीजों की कीमत में 30 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इससे कारोबार प्रभावित हुआ है। ओप्पो, विवो, रियल, सैमसंग, श्याओमी, लावा, माइक्रोमैक्स, रियलमी, एप्पल, पोको, नथिंग आदि कंपनियों के विभिन्न मॉडल के दाम बढ़ गए हैं। शुभम के अनुसार, चार्जर, बैट्री, केबल, पेन ड्राइव की भी कीमत 30 प्रतिशत बढ़ी है।

युद्ध की वजह से आपूर्ति प्रभावित शहर के कारोबारियों ने बताया कि अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इस वजह से इनकी कीमत में वृद्धि हुई है। पार्ट्स महंगे होने से उत्पादन में भी कमी होने की बात बतायी जा रही है। स्मार्टफोन और टीवी में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी चिप्स की कीमतें बढ़ चुकी हैं। मिड-रेंज फोन महंगे हो रहे हैं। लैपटॉप के भी दाम में इजाफा हुआ है।

ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों को होगी दिक्कत भभुआ शहर के सरोज कुमार और प्रिंस सिंह ने बताया कि वह बीपीएससी की तैयारी ऑनलाइन कर रहे हैं। सरोज लैपटॉप और प्रिंस मोबाइल से यू-ट्यूब के जरिए पढ़ाई करते हैं। इनका कहना है कि मोबाइल और लैपटॉप के दाम बढ़ने से उन छात्रों के अभिभावकों के समक्ष इसकी खरीद करने में परेशानी आएगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अगर युद्ध लंबे समय तक चला तो भविष्य में इसके दाम में और बढ़ोतरी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। युद्ध का असर खाद्यान्न एवं खाद्य पदार्थों पर भी दिखेगा।