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पटना से सिलीगुड़ी जा रही AC बस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जला पूरा कोच; मची अफरा-तफरी

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, राहुल सिंह, भागलपुर
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Bihar News Today: झंडापुर में एनएच-31 पर पटना से सिलीगुड़ी जा रही एसी बस में रिम टकराने से अचानक भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

पटना से सिलीगुड़ी जा रही AC बस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जला पूरा कोच; मची अफरा-तफरी

Bihar News Today: बिहार के नवगछिया अंतर्गत झंडापुर थाना क्षेत्र से एक बेहद डराने वाली खबर सामने आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर स्थित बजरंगबली चौक के समीप शुक्रवार की देर रात करीब दो बजे पटना से सिलीगुड़ी जा रही एक स्लीपर एसी बस अचानक धू-धू कर जलने लगी। देखते ही देखते आग की गगनचुंबी लपटों ने पूरी बस को अपने आगोश में ले लिया और देखते ही देखते पूरा कोच जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। रात के सन्नाटे में हुई इस खौफनाक घटना के बाद नेशनल हाईवे पर अचानक भगदड़ और भारी अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया।

रिम टकराने से टायर में भड़की आग

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लग्जरी एसी बस यात्रियों को लेकर पटना से सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) की ओर जा रही थी। इसी दौरान जैसे ही बस झंडापुर के बजरंगबली चौक के पास पहुंची, अचानक बस के दाहिने तरफ का रिम किसी चीज से टकरा गया। रिम टकराने के कारण टायर में चिंगारी भड़क उठी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, टायर की आग तेजी से पूरी बस के भीतर फैलती चली गई। आग को बढ़ता देख बस में मौजूद दोनों चालकों ने सूझबूझ दिखाई और किसी तरह चलती बस से कूदकर बाहर निकले, जिससे दोनों की जान बाल-बाल बच सकी।

नवगछिया और बिहपुर से बुलाई गई दमलक की गाड़ियां

बीच सड़क पर धू-धू कर जलती बस को देख स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। घटना की सूचना मिलते ही झंडापुर के थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। आग इतनी भीषण थी कि उस पर स्थानीय स्तर पर काबू पाना नामुमकिन था, जिसे देखते हुए थानाध्यक्ष ने तुरंत नवगछिया एवं बिहपुर फायर स्टेशन से दमकल वाहनों को आपातकालीन कॉल पर बुलाया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, हालांकि तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी।

NH-31 पर घंटों ठप रहा वाहनों का परिचालन

इस भीषण अग्निकांड के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर सुरक्षा के लिहाज से दोनों तरफ से वाहनों के आवागमन को कुछ समय के लिए पूरी तरह रोक दिया गया, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। आग पर पूरी तरह काबू पाने और खतरा टलने के बाद, झंडापुर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने खुद मौके पर खड़े रहकर क्रेन की मदद से बस के मलबे को साइड कराया और यातायात को नियंत्रित करते हुए वाहनों का परिचालन सुचारु रूप से दोबारा चालू कराया। करीब कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ही एनएच पर स्थिति पूरी तरह सामान्य हो सकी।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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