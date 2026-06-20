सीएम सम्राट चौधरी को अपशब्द, बिहार पुलिस को खुला चैलेंज; अधेड़ के वायरल वीडियो पर ऐक्शन तेज
वैशाली के बेलसर थाना इलाके के सर्वेश चौधरी नामक अधेड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह सीएम सम्राट चौधरी और बिहार पुलिस के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का उपयो कर रहा है।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पुलिस महकमे के बारे में अपशब्द कहने वाले वैशाली के अधेड़ के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। जिले के बेलसर थाना इलाके के सर्वेश चौधरी नामक अधेड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सर्वेश चौधरी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। डीएसपी ने कहा है कि वह आपराधिक प्रवृत्ति की व्यक्ति है जो पहले भी जेल जा चुका है। उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
वीडियो जारी करके उस अधेड़ ने अपना नाम सर्वेश चौधरी बताया है। उसका कहना है कि एक केस में उसने 19 जून को हाजीपुर कोर्ट से बेल लिया। लेकिन, जमानत के बाद रिकॉल लेटर देने के लिए उससे एक सौ रुपए की मांग की गई। रुपये मांगने का विरोध करते हुए बिना लेटर लिए लौट गया। सर्वेश चौधरी ने पुलिस को चुनौती दिया है कि पिछले मामले में कोर्ट से जमानत की जानकारी लिए अरेस्ट करने पहुंच गए तो यूपी के गैंगस्टर विकास दूबे ने जैसा हाल पुलिस वालों का किया था वही हाल करेंगे।
सर्वेश ने सीएम सम्राट चौधरी के लिए गलत और अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया है। कहा है कि इतने सालों में शराबबंदी को ठीक से लागू नहीं कर पाए। अगर मैं पावर में रहता तो 24 घंटे में दारू बंद करा देता। उसने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें