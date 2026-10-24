चारा घोटाले का 25 साल से फरार आरोपी लखनऊ से गिरफ्तार, सीबीआई ने ट्रेन से दबोचा
आरोपी की पहचान सत्येंद्र कुमार पुत्र योगेंद्र कुमार के रूप में हुई है। आरोप है कि उसने बिहार के पशुपालन विभाग को दस करोड़ से अधिक दवा की आपूर्ति फर्जी तरीके से की थी। 2001 में चार्जशीट दायर किए जाने के बाद से वह फरार था।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। बिहार-झारखंड के चर्चित चारा घोटाले के फरार आरोपी को 25 साल बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन से शुक्रवार सीबीआई की रांची टीम ने बिहार के चर्चित चारा घोटाले के आरोपी को गिरफ्तार किया। वह 25 साल से फरार चल रहा था। जीआरपी थाना, चारबाग में कानूनी प्रकिया पूरी करने के बाद रात को टीम उसे अपने साथ रांची ले गई। इस मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को कई कांडों में कोर्ट से सजा हो चुकी है।
आरोपी की पहचान सत्येंद्र कुमार पुत्र योगेंद्र कुमार के रूप में हुई है। आरोप है कि उसने बिहार के पशुपालन विभाग को दस करोड़ से अधिक दवा की आपूर्ति फर्जी तरीके से की थी। रांची की विशेष अदालत से सत्येंद्र की गिरफ्तारी के लिए स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी था। उसके खिलाफ 2001 में ही चार्जशीट दायर किया गया था। तबसे वह जांच एजेंसियों को चकमा दे रहा था। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), रांची की टीम ने 23 अक्तूबर को तड़के 2:40 बजे उसे गिरफ्तार किया। सीबीआई की ओर से लखनऊ चारबाग जीआरपी के थाना प्रभारी को भेजे गए पत्र में गिरफ्तारी की सूचना दी गई है।
सीबीआइ को गुप्त रूप से सूचना मिली थी कि सत्येंद्र कुमार मध्यप्रदेश के गुना से ट्रेन में सवार हुआ है उत्तर प्रदेश की ओर आ रहा है। उसके लखनऊ आने की सूचना सीबीआई को मिली तो आनन फानन में एजेंसी ऐक्शन में आ गई। सीबीआई की टीम लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई और सिविल ड्रेस में प्लेटफॉर्म पर मुस्तैद हो गई। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची कि सीबीआई के अधिकारी ट्रेन में पहुंच गए और बोगी में ही आरोपी सत्येंद्र को पहचान लिया। सीबीआई ने वहीं से उसे कस्टडी में ले लिया। ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे रांची लाया गया।
जानकारी के मुताबिक सत्येंद्र ने अपने एक पार्टनर के साथ मिलकर कागजों पर दवा उत्पादन करने वाली कंपनी बना रखा था। उसके पार्टनर ने बी फार्मा की पढ़ाई की थी। उक्त कंपनी के माध्यम से बिहार सरकार के पशुपालन विभाग को उस समय करीब दस करोड़ कीमत की दवा की सप्लाई की गयी थी। बताया जा रहा है कि सप्लाई कागजों पर दिखाकर सरकारी खजाने से राशि की निकासी की गयी थी।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें