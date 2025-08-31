बिहार में SIR: डिलीट किए गए 29 हजार वोटरों ने नाम जुड़वाने का दिया आवेदन, चुनाव आयोग ने बताया

चुनाव आयोग ने बताया था कि कुल 65 लाख नामों को हटाया गया था। इनमें वैसे लोग शामिल थे जो या तो मर चुके हैं, या स्थायी तौर पर कहीं और रहने लगे हैं या यह वैसे लोग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल सकी है।

बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर दावा-आपत्ति दर्ज कराने की मियाद 1 सितंबर को खत्म हो रही है। चुनाव आयोग ने शनिवार को जो आकंड़े जारी किए हैं उससे पता चला है कि SIR का ड्राफ्ट तैयार करते वक्त जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम डिलीट किए थे उनमें से करीब 29,872 लोगों ने अपने नाम फिर से वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए अप्लाई किया है। इसके अलावा 18 साल या उससे अधिक उम्र के 13.33 लाख नए मतदाताओं ने भी इनरॉल्टमेंट फॉर्म भरा है।

चुनाव आय़ोग ने एसआईआर को लेकर जो आदेश 24 जुलाई को जारी किया था उसके मुताबिक, सभी 7.89 करोड़ पंजीकृत वोटरों को 25 जुलाई तक गणना प्रपत्र भरना था। इसी के आधार पर 1 अगस्त को 7.24 मतदाताओं की सूची जारी की गई थी। चुनाव आयोग ने बताया था कि कुल 65 लाख नामों को हटाया गया था। इनमें वैसे लोग शामिल थे जो या तो मर चुके हैं, या स्थायी तौर पर कहीं और रहने लगे हैं या यह वैसे लोग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल सकी है।

चुनाव आयोग ने साफ किया था कि इस सूची में अपने नाम को लेकर अगर किसी शख्स को दावा या कोई आपत्ति है तो वो 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने पहली बार दावा और आपत्तियों की संख्या जारी की है। चुनाव आय़ोग की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, शनिवार की सुबह तक 29,872 दावे और 1,97,764 आपत्तियां मिली हैं। इनमें से 33,771 आपत्तियों का निपटारा आवेदन मिलने के सात दिनों के अंदर कर दिया गया। राजनीतिक दलों ने कुल 1.60 लाख बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए हैं। इन्होंने कुल 103 आपत्तियां और 25 दावे दर्ज कराए थे।