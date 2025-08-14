बिहार चुनाव: कांग्रेस में 19 जिलों के लिए टिकट के 1500 दावेदार, गयाजी से सबसे ज्यादा

अजय माकन ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के समय जिले में ही दावेदारों से विस्तृत चर्चा की जाएगी। उसके बाद ही टिकट पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। गुरुवार को भी 19 जिलों के दावेदारों का साक्षात्कार होगा। दोनों दिन तीन हजार से अधिक दावेदारों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। पटना में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सामने बुधवार को 19 जिलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से करीब 1500 दावेदारों ने टिकट का दावा किया है। इस दौरान सीटिंग विधायक भी कतार में दिखे। सदाकत आश्रम में बुधवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इसके पहले 19 जिलों के दावेदारों ने अपना दावा पेश किया। दावेदारों की सबसे ज्यादा संख्या गयाजी विधानसभा क्षेत्र से रही। कई सीटों पर 100 से अधिक दावेदार रहे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी, सांसद परिणीति शिंदे और कुणाल चौधरी ने संभावित प्रत्याशियों की बात सुनी। साथ ही पार्टी नेता राहुल गांधी का संदेश भी सुनाया। कमेटी चेयरमैन अजय माकन ने कहा कि सभी दावेदारों से कहा गया है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में वोटों की चोरी रोकें।