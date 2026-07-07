बांकीपुर में चर्चित कायस्थ चेहरों को अभिषेक बंटी ने पछाड़ा, नितिन नवीन ने साधारण कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा से खाली हुई बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को टिकट दिया है। उन्होंने बांकीपुर में टिकट के दावेदार माने जा रहे बीजेपी के चर्चित कायस्थ चेहरों को भी पछाड़ दिया।

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रत्याशी के तौर पर अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी का नाम चौंकाने वाला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के गढ़ बांकीपुर में पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया है। अभिषेक बंटी कायस्थ जाति से आते हैं। बांकीपुर सीट पर इसी जाति के वोटर निर्णायक माने जाते हैं, खुद 5 बार विधायक रहे नितिन नवीन भी कायस्थ हैं। हालांकि, टिकट दावेदारों के रूप में उनका नाम चर्चा में नहीं था। अभिषेक ने अजय आलोक और नील रतन घोष जैसे बांकीपुर में बीजेपी के चर्चित कायस्थ चेहरों को भी टिकट की रेस में पछाड़ दिया।

अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी पटना के बोरिंग रोड स्थित आनंदपुरी के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 38 साल है। वह भाजपा के समर्पित और जमीनी कार्यकर्ता माने जाते हैं। दो दशक से भी ज्यादा समय से वह पटना में भाजपा के लिए काम कर रहे हैं।

बूथ अध्यक्ष से विधानसभा उम्मीदवार तक का सफर अभिषेक सिन्हा बंटी ने बूथ अध्यक्ष के तौर पर भाजपा में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। साल 2019 में वह पहली बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के पटना महानगर अध्यक्ष बने। इसके बाद लगभग दो साल 2023 से 2025 तक प्रदेश भाजयुमो उपाध्यक्ष रहे। 2025 से बांकीपुर विधानसभा अंतर्गत गौतम बुद्ध मंडल में मंडल प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

नितिन नवीन के करीबी अभिषेक सिन्हा बंटी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के करीबी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने लंबे समय तक नितिन के साथ काम किया है। बांकीपुर विधानसभा में वह सालों से सक्रिय हैं। माना जा रहा है कि उनकी जमीन पर पकड़ और संगठन के अनुभव को ध्यान में रखते हुए ही नितिन नवीन ने बांकीपुर में अपने संभावित उ

त्तराधिकारी के तौर पर उन्हें चुना। बता दें कि नितिन नवीन बांकीपुर से 5 बार विधायक रहे हैं, उनके राज्यसभा सांसद बनने के बाद ही यह सीट खाली हुई जिस पर अब उपचुनाव हो रहे हैं।

अभिषेक ने चर्चित कायस्थ चेहरों को पछाड़ा बीजेपी में बांकीपुर से मजबूत उम्मीदवार के रूप में लंबे समय से मंथन चल रहा था। खुद नितिन नवीन ने बांकीपुर आकर स्थानीय नेताओं से गहन विचार विमर्श किया था। बांकीपुर से बीजेपी कैडिंडेट के रूप में कई नेताओं का नाम चल रहा था, जिनमें नील रतन घोष और अजय आलोक का नाम प्रमुख है।

ये दोनों नेता कायस्थ जाति से आते हैं। नील रतन घोष भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं और नितिन नवीन के पिता दिवंगत नवीन किशोर के मित्र भी रहे हैं। वह बंगाली कायस्थ समुदाय से आते हैं। वहीं, अजय आलोक बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वह पार्टी का पक्ष मुखरता से रखते आए हैं। अजय इससे पहले जेडीयू में रहे थे।

बांकीपुर में कायस्थ का दबदबा! बांकीपुर विधासनभा सीट पर कायस्थ जाति का दबदबा माना जाता है। कायस्थ जाति से आने वाले नितिन नवीन लगातार पांच बार यहां से विधायक रहे। इससे पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा चार बार चुनाव जीते थे। बांकीपुर विधानसभा में कुल वोटरों की संख्या लगभग 3.79 लाख है। इनमें से लगभग 18 प्रतिशत यानी 70 हजार के करीब वोटर कायस्थ जाति से हैं। इसलिए इस जाति के वोटर निर्णायक माने जाते हैं। इसके अलावा 20 प्रतिशत से अधिक मतदाता ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत जैसी सवर्ण जातियों से आते हैं। यादवों की संख्या भी अच्छी खासी है।

प्रशांत किशोर और रेखा गुप्ता से मुकाबला बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 3 जुलाई को मतगणना है। बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा बंटी का मुख्य मुकाबला जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता से होगा। हालांकि, तेज प्रताप की जेजेडी, पशुपति पारस की रालोजपा समेत अन्य दलों ने भी यहां से प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है।