बांकीपुर में चर्चित कायस्थ चेहरों को अभिषेक बंटी ने पछाड़ा, नितिन नवीन ने साधारण कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा से खाली हुई बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को टिकट दिया है। उन्होंने बांकीपुर में टिकट के दावेदार माने जा रहे बीजेपी के चर्चित कायस्थ चेहरों को भी पछाड़ दिया।
पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रत्याशी के तौर पर अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी का नाम चौंकाने वाला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के गढ़ बांकीपुर में पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया है। अभिषेक बंटी कायस्थ जाति से आते हैं। बांकीपुर सीट पर इसी जाति के वोटर निर्णायक माने जाते हैं, खुद 5 बार विधायक रहे नितिन नवीन भी कायस्थ हैं। हालांकि, टिकट दावेदारों के रूप में उनका नाम चर्चा में नहीं था। अभिषेक ने अजय आलोक और नील रतन घोष जैसे बांकीपुर में बीजेपी के चर्चित कायस्थ चेहरों को भी टिकट की रेस में पछाड़ दिया।
अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी पटना के बोरिंग रोड स्थित आनंदपुरी के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 38 साल है। वह भाजपा के समर्पित और जमीनी कार्यकर्ता माने जाते हैं। दो दशक से भी ज्यादा समय से वह पटना में भाजपा के लिए काम कर रहे हैं।
बूथ अध्यक्ष से विधानसभा उम्मीदवार तक का सफर
अभिषेक सिन्हा बंटी ने बूथ अध्यक्ष के तौर पर भाजपा में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। साल 2019 में वह पहली बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के पटना महानगर अध्यक्ष बने। इसके बाद लगभग दो साल 2023 से 2025 तक प्रदेश भाजयुमो उपाध्यक्ष रहे। 2025 से बांकीपुर विधानसभा अंतर्गत गौतम बुद्ध मंडल में मंडल प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
नितिन नवीन के करीबी
अभिषेक सिन्हा बंटी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के करीबी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने लंबे समय तक नितिन के साथ काम किया है। बांकीपुर विधानसभा में वह सालों से सक्रिय हैं। माना जा रहा है कि उनकी जमीन पर पकड़ और संगठन के अनुभव को ध्यान में रखते हुए ही नितिन नवीन ने बांकीपुर में अपने संभावित उ
त्तराधिकारी के तौर पर उन्हें चुना। बता दें कि नितिन नवीन बांकीपुर से 5 बार विधायक रहे हैं, उनके राज्यसभा सांसद बनने के बाद ही यह सीट खाली हुई जिस पर अब उपचुनाव हो रहे हैं।
अभिषेक ने चर्चित कायस्थ चेहरों को पछाड़ा
बीजेपी में बांकीपुर से मजबूत उम्मीदवार के रूप में लंबे समय से मंथन चल रहा था। खुद नितिन नवीन ने बांकीपुर आकर स्थानीय नेताओं से गहन विचार विमर्श किया था। बांकीपुर से बीजेपी कैडिंडेट के रूप में कई नेताओं का नाम चल रहा था, जिनमें नील रतन घोष और अजय आलोक का नाम प्रमुख है।
ये दोनों नेता कायस्थ जाति से आते हैं। नील रतन घोष भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं और नितिन नवीन के पिता दिवंगत नवीन किशोर के मित्र भी रहे हैं। वह बंगाली कायस्थ समुदाय से आते हैं। वहीं, अजय आलोक बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वह पार्टी का पक्ष मुखरता से रखते आए हैं। अजय इससे पहले जेडीयू में रहे थे।
बांकीपुर में कायस्थ का दबदबा!
बांकीपुर विधासनभा सीट पर कायस्थ जाति का दबदबा माना जाता है। कायस्थ जाति से आने वाले नितिन नवीन लगातार पांच बार यहां से विधायक रहे। इससे पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा चार बार चुनाव जीते थे। बांकीपुर विधानसभा में कुल वोटरों की संख्या लगभग 3.79 लाख है। इनमें से लगभग 18 प्रतिशत यानी 70 हजार के करीब वोटर कायस्थ जाति से हैं। इसलिए इस जाति के वोटर निर्णायक माने जाते हैं। इसके अलावा 20 प्रतिशत से अधिक मतदाता ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत जैसी सवर्ण जातियों से आते हैं। यादवों की संख्या भी अच्छी खासी है।
प्रशांत किशोर और रेखा गुप्ता से मुकाबला
बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 3 जुलाई को मतगणना है। बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा बंटी का मुख्य मुकाबला जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता से होगा। हालांकि, तेज प्रताप की जेजेडी, पशुपति पारस की रालोजपा समेत अन्य दलों ने भी यहां से प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है।
9 जुलाई को नामांकन करेंगे अभिषेक, नितिन नवीन भी आएंगे
अभिषेक बंटी आगामी 9 जुलाई को बांकीपुर सीट से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन भी उनके नामांकन के दौरान पटना में रहेंगे। नॉमिनेशन से पहले पटना स्थित स्काउट एंड गाइड में एक सभा होगी, जिसे नितिन भी संबोधित करेंगे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।