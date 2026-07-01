अभिषेक सीएम सचिवालय, मृत्युंजय बीपीएससी गए; बिहार में 31 अफसरों का ट्रांसफर, 5 को नई पोस्टिंग

बिहार प्रशासनिक सेवा के 31 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं, पदस्थापन की प्रतीक्षा में बैठे 5 अफसरों को नई पोस्टिंग दी गई है। इनमें कई संयुक्त सचिव और अपर सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं, जिनका तबादला हुआ है।

बिहार में सरकारी अधिकारियों के ताबड़तोड़ तबादले जारी हैं। अब बिहार प्रशासनिक सेवा के 36 अधिकारियों के तबादला और नई पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार 31 बिप्रसे अफसर का ट्रांसफर किया गया है, जबकि पदस्थापन की प्रतीक्षा में बैठे 5 अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई है। नालंदा के वरीय उप समाहर्ता अभिषेक श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग में उप सचिव बनाया गया है। पोस्टिंग का इंतजार कर रहे मृत्युंजय कुमार को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) में उप सचिव की जिम्मेदारी मिली है।

राज्य सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अपर समाहर्ता, उप सचिव और मूल कोटि स्तर के अधिकारियों का तबादला किया है। पदस्थापन की प्रतीक्षा में बैठे अमिताभ सिंह को सीवान जिला परिषद का उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार को समाज कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव, गिरधारी लाल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का संयुक्त सचिव और सुरेंद्र कुमार को मुजफ्फरपुर एवं शिवहर का बंदोबस्त पदाधिकारी लगाया गया है।

इन जिलों में नए वरीय उप समाहर्ता की तैनाती ज्योति रानी - मधुबनी

राखी कुमारी - किशनगंज

सदफ आलम - गयाजी

बृष भानू कुमारी - सारण

एस प्रतीक - मुजफ्फरपुर

प्रियंका कुमारी - बेगूसराय

अमृता ओशो गर्ग - भोजपुर

फिरोज कटिहार, तो अशोक कुमार भागलपुर भेजे गए बिप्रसे फिरोज अख्तर को कटिहार में आपदा प्रबंधन अपर समाहर्ता लगाया गया है। आनंद प्रकाश बिहार तकनीकी सेवा आयोग में विशेष कार्य पदाधिकारी होंगे। मृदुला कुमारी को मुजफ्फरपुर से भवन निर्माण विभाग में उप सचिव बनाकर भेजा गया है। अशोक कुमार को भागलपुर सदर में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बनाया गया है।

रवि रंजन पटना के नए भू-अर्जन पदाधिकारी भोजपुर के जिला पंचायती राज पदाधिकारी रवि रंजन कुमार का ट्रांसफर कर उन्हें पटना का नया जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बनाया गया है। अमित कुमार को बेगूसराय के बलिया में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तैनात किया गया है। अंशु कुमारी को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी में विशेष कार्य पदाधिकारी लगाया गया है। जबकि शंभु नाथ पर्यटन विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी होंगे।

कुंदन कुमार गृह विभाग में अपर सचिव बनाए गए इसी तरह, नूरी परवीन को राजस्व पर्षद में विशेष कार्य पदाधिकारी और करिश्मा को बिहार विकास मिशन में उप मिशन निदेशक तैनात किया गया है। बीपीएससी के संयुक्त सचिव कुंदन कुमार अब गृह विभाग में अपर सचिव होंगे। कला एवं संस्कृति विभाग की विशेष कार्य पदाधिकारी कहकशां का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है।

विनीता का प्रमोशन शिक्षा विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी विनीता का अपर समाहर्ता स्तर में प्रमोशन हो गया है। उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है। राशिद हुसैन सिविल विमानन विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी होंगे। राजीव राठौर को संसदीय कार्य विभाग में संयुक्त सचिव पद पर नियुक्ति मिली है। सिम्मी प्रसाद को उच्च शिक्षा विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी लगाया गया है।

रवींद्र नाथ चौधरी कोसी प्रमंडल गए सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव रवींद्र नाथ चौधरी को सहरसा स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्हें कोशी प्रमंडल के आयुक्त के सचिव के रूप में पोस्टिंग दी गई है। अनुराग कौशल सिंह उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। वैशाली की बंदोबस्त पदाधिकारी पारूल प्रिया का सामान्य प्रशासन विभाग में ट्रांसफर हो गया है।