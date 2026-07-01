Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अभिषेक सीएम सचिवालय, मृत्युंजय बीपीएससी गए; बिहार में 31 अफसरों का ट्रांसफर, 5 को नई पोस्टिंग

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

बिहार प्रशासनिक सेवा के 31 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं, पदस्थापन की प्रतीक्षा में बैठे  5 अफसरों को नई पोस्टिंग दी गई है। इनमें कई संयुक्त सचिव और अपर सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं, जिनका तबादला हुआ है।

अभिषेक सीएम सचिवालय, मृत्युंजय बीपीएससी गए; बिहार में 31 अफसरों का ट्रांसफर, 5 को नई पोस्टिंग

बिहार में सरकारी अधिकारियों के ताबड़तोड़ तबादले जारी हैं। अब बिहार प्रशासनिक सेवा के 36 अधिकारियों के तबादला और नई पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार 31 बिप्रसे अफसर का ट्रांसफर किया गया है, जबकि पदस्थापन की प्रतीक्षा में बैठे 5 अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई है। नालंदा के वरीय उप समाहर्ता अभिषेक श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग में उप सचिव बनाया गया है। पोस्टिंग का इंतजार कर रहे मृत्युंजय कुमार को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) में उप सचिव की जिम्मेदारी मिली है।

राज्य सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अपर समाहर्ता, उप सचिव और मूल कोटि स्तर के अधिकारियों का तबादला किया है। पदस्थापन की प्रतीक्षा में बैठे अमिताभ सिंह को सीवान जिला परिषद का उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार को समाज कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव, गिरधारी लाल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का संयुक्त सचिव और सुरेंद्र कुमार को मुजफ्फरपुर एवं शिवहर का बंदोबस्त पदाधिकारी लगाया गया है।

इन जिलों में नए वरीय उप समाहर्ता की तैनाती

  • ज्योति रानी - मधुबनी
  • राखी कुमारी - किशनगंज
  • सदफ आलम - गयाजी
  • बृष भानू कुमारी - सारण
  • एस प्रतीक - मुजफ्फरपुर
  • प्रियंका कुमारी - बेगूसराय
  • अमृता ओशो गर्ग - भोजपुर

ये भी पढ़ें:भरत तिवारी एनकाउंटर के आरोपी SDPO को 7 दिन में नई पोस्टिंग; कई IPS, DSP ट्रांसफर

फिरोज कटिहार, तो अशोक कुमार भागलपुर भेजे गए

बिप्रसे फिरोज अख्तर को कटिहार में आपदा प्रबंधन अपर समाहर्ता लगाया गया है। आनंद प्रकाश बिहार तकनीकी सेवा आयोग में विशेष कार्य पदाधिकारी होंगे। मृदुला कुमारी को मुजफ्फरपुर से भवन निर्माण विभाग में उप सचिव बनाकर भेजा गया है। अशोक कुमार को भागलपुर सदर में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बनाया गया है।

रवि रंजन पटना के नए भू-अर्जन पदाधिकारी

भोजपुर के जिला पंचायती राज पदाधिकारी रवि रंजन कुमार का ट्रांसफर कर उन्हें पटना का नया जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बनाया गया है। अमित कुमार को बेगूसराय के बलिया में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तैनात किया गया है। अंशु कुमारी को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी में विशेष कार्य पदाधिकारी लगाया गया है। जबकि शंभु नाथ पर्यटन विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी होंगे।

ये भी पढ़ें:Patna News: राज्य के 13 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का तबादला

कुंदन कुमार गृह विभाग में अपर सचिव बनाए गए

इसी तरह, नूरी परवीन को राजस्व पर्षद में विशेष कार्य पदाधिकारी और करिश्मा को बिहार विकास मिशन में उप मिशन निदेशक तैनात किया गया है। बीपीएससी के संयुक्त सचिव कुंदन कुमार अब गृह विभाग में अपर सचिव होंगे। कला एवं संस्कृति विभाग की विशेष कार्य पदाधिकारी कहकशां का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है।

विनीता का प्रमोशन

शिक्षा विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी विनीता का अपर समाहर्ता स्तर में प्रमोशन हो गया है। उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है। राशिद हुसैन सिविल विमानन विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी होंगे। राजीव राठौर को संसदीय कार्य विभाग में संयुक्त सचिव पद पर नियुक्ति मिली है। सिम्मी प्रसाद को उच्च शिक्षा विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी लगाया गया है।

ये भी पढ़ें:प्रीता वर्मा होमगार्ड की DG और अमृत पाल को ATS की कमान, बिहार में IPS का तबादला

रवींद्र नाथ चौधरी कोसी प्रमंडल गए

सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव रवींद्र नाथ चौधरी को सहरसा स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्हें कोशी प्रमंडल के आयुक्त के सचिव के रूप में पोस्टिंग दी गई है। अनुराग कौशल सिंह उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। वैशाली की बंदोबस्त पदाधिकारी पारूल प्रिया का सामान्य प्रशासन विभाग में ट्रांसफर हो गया है।

विपिन राय और नेहा कुमारी का विभाग बदला

विपिन कुमार राय को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से स्थानांतरित कर डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में पोस्टिंग दी गई है। नेहा कुमारी को पर्यटन विभाग से योजना एवं विकास विभाग में ट्रांसफर किया गया है। निर्वाचन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी श्रीप्रकाश को शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मुकेश कुमार सहरसा के नए आपदा प्रबंधन अपर समाहर्ता होंगे।

ये भी पढ़ें:बिहार में उद्योग और श्रम संसाधन विभाग में तबादले; कई अफसर इधर से उधर

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Bihar Transfer List Bihar Government Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।