अभिषेक बंटी के परिवार का चारा घोटाला से कनेक्शन! बांकीपुर में नामांकन के बाद BJP कैंडिडेट बदलने की इनसाइड स्टोरी
बांकीपुर सीट पर भाजपा के उम्मीदवार रहे अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी ने शुक्रवार को चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उनकी जगह पार्टी ने नवीन कुमार सिन्हा को टिकट दिया है। बताया जा रहा है कि अभिषेक बंटी के परिवार का चारा घोटाला से कनेक्शन रहा है, जिस कारण नामांकन के बाद उम्मीदवार बदला गया।
बिहार के पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर नामांकन के एक दिन बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कैंडिडेट बदले की जाने पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि अभिषेक बंटी के परिवार का बहुचर्चित चारा घोटाला से कनेक्शन रहा है। उनके बारे में नकारात्मक जानकारी फैलने से पार्टी को आगामी उपचुनाव में नुकसान का डर सता रहा था। बांकीपुर में बीजेपी के कैंडिडेट को बदलने की यह एक वजह मानी जा रही है। अभिषेक बंटी ने शुक्रवार शाम को पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नामांकन वापस लेने और चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। इसके कुछ मिनटों बाद ही नीरज कुमार सिन्हा के रूप में नए बीजेपी कैंडिडेट के नाम का ऐलान हो गया।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने नाम ना छापने की शर्त पर बीजेपी के एक नेता के हवाले से बताया कि अभिषेक सिन्हा बंटी के एक परिवार के करीबी सदस्य को चारा घोटाला में दोषी ठहराया गया था। बीजेपी को डर था कि अगर जन सुराज पार्टी के संस्थापक एवं प्रत्याशी प्रशांत किशोर को इसकी भनक लग जाती तो, उपचुनाव में एनडीए के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती थी। प्रशांत किशोर ने भी शुक्रवार रात मीडिया से बातचीत में कहा, 'बीजेपी खुद मान रही है कि वह भ्रष्ट लोगों को मैदान में उतारती है।'
बताया जा रहा है कि चारा घोटाला से जुड़े मामले में अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद और मां चंचला सिन्हा का नाम भी आया था। बीजेपी के शीर्ष नेताओं को पहले इसकी जानकारी नहीं थी। अभिषेक बंटी के नामांकन के बाद यह बात सामने आई, तो आनन-फानन में कैंडिडेट बदल गया।
अभिषेक के पीछे हटते ही नए उम्मीदवार का ऐलान
बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी में शुक्रवार को जो सियासी वाकया हुआ, वो किसी नाटकीय घटनाक्रम से कम नहीं था। दोपहर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर पहले से निर्धारित बिहार के एनडीए नेताओं की अहम बैठक हुई। इसके ठीक बाद प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में शाम को अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दी गई। इस पीसी को बांकीपुर से उम्मीदवार रहे अभिषेक सिन्हा बंटी ने संबोधित किया।
उन्होंने कुछ ही मिनट में मीडिया के सामने अपनी बात रखी। अभिषेक ने कहा कि वह पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक कार्यकर्ता के रूप में वह पार्टी में काम करते रहेंगे। इसके बाद वह पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए बिना ही उठकर चले गए। इसके कुछ देर बाद ही दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर से नीरज कुमार सिन्हा के रूप में बांकीपुर से नए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अभिषेक सिन्हा बंटी के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने से पहले ही दिल्ली से पटना तक उम्मीदवार बदलने की पूरी तैयारी हो गई थी। बीजेपी ने बिना किसी देरी के ही अभिषेक के पीछे हटते ही नए उम्मीदवार की घोषणा कर दी। ताकि कैंडिडेट बदलने पर ग्राउंड पर कार्यकर्ता खुद को तुरंत तैयार कर सकें।
अभिषेक के पिता को हुई चारा घोटाला में सजा!
एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि सीबीआई कोर्ट ने 2022 में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ जिन 75 लोगों को चारा घोटाला में दोषी माना था, उनमें अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद भी शामिल हैं। वह मगध मेडिकल कॉर्पोरेशन के मैनेजर रह चुके हैं। 139 करोड़ रुपये के घोटाला के मामले में उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी।
अभिषेक सिन्हा पर कोई क्रिमिनल केस नहीं
दूसरी ओर, पटना के रहने वाले अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। वह बीते दो दशक से बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। उन्होंने अपने हलफनामे में दावा किया है कि उन्हें किसी भी मामले अब तक किसी तरह की दोषसिद्धि या सजा भी नहीं हुई।
अभिषेक और नीरज दोनों नितिन नवीन के करीबी
बताया जा रहा है कि बांकीपुर से बीजेपी के पूर्व और वर्तमान प्रत्याशी दोनों ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के करीबी कार्यकर्ता हैं। जब अभिषेक सिन्हा बंटी की नामांकन वापसी हुई तो पार्टी ने उन्हीं के जैसे एक युवा और साधारण कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा को चेहरा बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है।
नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा। 13 जुलाई को नामांकन की आखिरी तारीख है। बीजेपी के नए कैंडिडेट सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।