Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAbdul too chup baith varana bjp aa jaegee, AIMIM got angry on making 2 percent vote holding person Dy CM face Bihar Poll
अब्दुल तू चुप बैठ, वरना BJP आ जाएगी;2% वाले को Dy CM फेस बनाने पर AIMIM भड़की, हम दरी बिछाएंगे

अब्दुल तू चुप बैठ, वरना BJP आ जाएगी;2% वाले को Dy CM फेस बनाने पर AIMIM भड़की, हम दरी बिछाएंगे

संक्षेप: बिहार में मुस्लिमों की आबादी करीब 17.7 फीसदी है। 11 सीटों पर तो उसकी आबादी 40 फीसदी है। इसके अलावा राज्य की 47 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

Thu, 23 Oct 2025 09:05 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Bihar Chunav: बिहार में विपक्षी महागठबंधन द्वारा राजद नेता और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के अध्यक्ष मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने तंज कसा है और कहा है कि अगर 2% वाला डिप्टी CM बनेगा और 13% वाला CM तो 18 फीसदी वाला क्या दरी बिछावन मंत्री बनेगा? उत्तर प्रदेश AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली ने सोशल मीडिया पर यह टिप्पणी की है।

उन्होंने लिखा है, "2% वाला उपमुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमन्त्री, 18% वाला दरी बिछावन मन्त्री, जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जायेगी।" उनकी यह टिप्पणी सबसे बड़ी आबादी वाले मुस्लिम समुदाय से किसी चेहरे को डिप्टी सीएम फेस नहीं बनाने पर आई है। बिहार में मुस्लिमों की आबादी करीब 17.7 फीसदी है। 11 सीटों पर तो उसकी आबादी 40 फीसदी है।इसके अलावा राज्य की 47 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। शौकत ने मुस्लिमों को भाजपा का भय दिखाए जाने की भी उल्लेख किया है कि अगर तुम बोलोगे तो BJP आ जाएगी।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:सहनी कैसे बने Dy CM फेस; ऐलान से पहले होटल के अंदर क्या-क्या हुआ? इनसाइड स्टोरी

समाज के अन्य वर्गों से भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे

बता दें कि महागठबंधन ने बृहस्पतिवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव को औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। राजधानी पटना के होटल मौर्या में आयोजित महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि सहनी के अलावा समाज के अन्य वर्गों से भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर उसमें कितने उप मुख्यमंत्री होंगे।

सहनी निषाद जाति से आते हैं

समर्थकों के बीच ‘सन ऑफ मल्लाह’ के नाम से मशहूर सहनी निषाद जाति से आते हैं। निषाद बिहार में अति पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इस मौके पर गहलोत ने राजद नेता तेजस्वी की तारीफ करते हुए कहा, “तेजस्वी एक नौजवान हैं, जिनका लंबा भविष्य है। जनता हमेशा उन्हीं के साथ रहती है जिनमें प्रतिबद्धता और ईमानदारी होती है। पिछली बार इन्होंने जो रोजगार के वादे किए थे, उन्हें निभाने की दिशा में काम किया।”

ये भी पढ़ें:चांद-तारे तोड़ लाने की बात कर रहे, तेजस्वी के जीविका वाले वादे पर नीतीश का 'तीर'

गहलोत ने और क्या कहा?

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के हालात गंभीर हैं और लोग चिंतित हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा स्थिति को लेकर हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह तय करे कि देश आगे किस राह पर बढ़ेगा। उन्होंने कहा, “बिहार के चुनाव पर पूरे देश की नजर है। बेरोजगारी हो या अन्य मुद्दे, छात्र, युवा और किसान सभी चिंतित हैं। लोग बदलाव चाहते हैं।”

ये भी पढ़ें:BJP को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं; सहनी बोले- साढ़े 3 साल का इंतजार खत्म

गहलोत का कहना था, “हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र का मुखौटा रह गया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिलीं, लेकिन तेजस्वी यादव ने उस वक्त भी शानदार प्रदर्शन किया था।” उन्होंने कहा, "राहुल गांधी जी और इन्होंने (तेजस्वी) ने मिलकर जो यात्रा (वोटर अधिकार यात्रा) की थी उसका बहुत असर हुआ है।आने वाले वक़्त में राहुल जी भी आएंगे और प्रियंका जी भी बिहार आएंगी।" कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को यह स्पष्ट करने चुनौती दी कि मुख्यमंत्री पद के लिए उसका चेहरा कौन है? (भाषा इनपुट्स के साथ)

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar Assembly Elections Tejashwi Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।