पटना में आर्यन केल्विन के शो में भीड़ का बवाल, BJP कार्यालय तक पथराव; पुलिस जान बचाकर भागी
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आर्यन केल्विन के पटना में मीटअप कार्यक्रम के दौरान भारी बवाल मच गया। मिलर स्कूल ग्राउंड मैदान में जुटी भीड़ ने रोड़ेबाजी की। उपद्रवी बिहार भाजपा कार्यालय तक पहुंच गए और वहां भी पथराव किया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी का सिर भी फट गया।
बिहार की राजधानी पटना में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आर्यन केल्विन उर्फ अमन पंडित के शो में भारी बवाल मच गया। मिलर हाई स्कूल मैदान में आयोजित शो के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। यूट्यूबर आर्यन का कार्यक्रम रद्द होने से उग्र युवकों ने जमकर हंगामा किया। भीड़ ने ईंट-पत्थर और बांस बल्ले से हमला कर दिया। हमले में महिला सिपाही समेत कई पुलिस पदाधिकारी और जवान चोटिल हुए हैं। एक पुलिस अफसर का सिर फट गया। भीड़ में फंसे कोतवाली थानेदार को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस ने करीब 15 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिसकर्मी जान बचाकर भाजपा प्रदेश कार्यालय तक भागे, तो उपद्रवियों ने पार्टी दफ्तर पर भी रोड़ेबाजी कर दी।
आर्यन केल्विन ने पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में रविवार को फैन मीटअप आयोजित किया था। कार्यक्रम दोपहर में 3 बजे शुरू होना था। उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जमा होने लगी। बड़ी संख्या में फैंस उनका इंतजार करने लगे। जब आर्यन के आने में देरी हुई तो भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया।
आर्यन केल्विन ने भी सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों से शांत रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही हंगामा होता रहा तो कार्यक्रम को रद्द करना पड़ेगा। हालांकि, भीड़ उग्र होने लगी। देखते ही देखते कार्यक्रम स्थल पर हालात बेकाबू हो गए। कुछ उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया।
हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने मोर्चा संभाला और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग भी किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक पुलिसकर्मियों पर कथित रूप से पथराव करते नजर आ रहे हैं। कुछ देर भगदड़ और बवाल की स्थिति बनने के बाद हालात को काबू में कर लिया गया।
भाजपा कार्यालय में भी रोड़ेबाजी
आर्यन केल्विन के शो में हुई उपद्रवियों के हमले से घबराए पुलिसकर्मी जान बचाकर भागने लगे। बताया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में घुस गए। इसके बाद भीड़ ने भाजपा दफ्तर के गेट नंबर 7 पर पथराव किया। इसके बाद ईंट-पत्थर और लकड़ी के डंडे भाजपा कार्यालय के अंदर फेंके गए। हालांकि, उसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
आर्यन केल्विन कौन हैं?
आर्यन केल्विन मूलरूप से झारखंड के रहने वाले हैं। बिहार और झारखंड में वह चर्चित सोशल मीडिया स्टार बताए जाते हैं। आर्यन का असली नाम अमन पंडित है। इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से अधिक फॉलोवर्स हैं। सोशल मीडिया पर सबसे तेजी से छाने वाले इंफ्लुएंसर में आर्यन का नाम शुमार है।
आर्यन के कार्यक्रम में पहले भी हो चुका है बवाल
बीते सितंबर महीने में झारखंड के धनबाद में भी आर्यन केल्विन का मीटअप आयोजित हुआ था, जिसमें भारी बवाल मचा था। झारखंड में राजकीय शोक के चलते डीजे और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं मिली थी। इससे नाराज दर्शकों ने हंगामा शुरू कर दिया था। देखते ही देखते मारपीट और तोड़फोड़ होने लगी। उस कार्यक्रम में भी हालात बिगड़ने के बाद भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। फिर पुलिस-प्रशासन ने कार्यक्रम को बंद कर दिया था।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।