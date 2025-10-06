Aam Aadmi Party first list for Bihar elections released Arvind Kejriwal gave tickets to these 11 candidates बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी, इन 11 उम्मीदवारों को केजरीवाल ने दिया टिकट, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAam Aadmi Party first list for Bihar elections released Arvind Kejriwal gave tickets to these 11 candidates

बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी, इन 11 उम्मीदवारों को केजरीवाल ने दिया टिकट

आम आदमी पार्टी के बिहार प्रभारी अजेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में पहली सूची जारी की गई।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 02:15 PM
share Share
Follow Us on
बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी, इन 11 उम्मीदवारों को केजरीवाल ने दिया टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पहली सूची 11 उम्मीदवारों की जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी के बिहार प्रभारी अजेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। सोमवार को स्थानीय होटल में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में पहली सूची जारी की गई।

आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि पार्टी सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी के पास पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा तैयार मॉडल को लेकर हम चुनाव में जाएंगे, ये मॉडल दो राज्यों में पहले से ही स्वीकृत रही है। बिहार में पलायन, बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि मुख्य मुद्दा रहेगा।

बिहार के दो बड़े गठबंधन एनडीए और इंडिया अलायंस में अभी तक सीटों का फार्मूला तय भी नहीं हुआ है उससे पहले आम आदमी पार्टी ने पहली सूची जारी कर कैंडिटेट फाइनल करने वाली पहली पार्टी बन गई है। महागठबंधन में दो से तीन दिनों में सीट शेयरिंग फाइनल कर लिए जाने की बात बताई गयी है। मुकेश सहनी ने कहा है कि महागठबंधन में सबकुछ सेट हो गया है। बस ऐलान करना बाकी है।

इधर एनडीए में बैठकों का दौर जारी है। धर्मेंद्र प्रधान सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। वे लगातार पटना में कैंप कर रहे हैं। रविवार को वे ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी से मिले। सीट शेयरिंग कबतक फाइनल होगा इस पर कोई डेट नहीं आया है पर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि एक सप्ताह में सबकुछ साफ हो जाएगा।

आम आदमी पार्टी की ओर से जारी सूची में उम्मीदवारों के नाम उनकी विधानसभा सीटों के साथ इस प्रकार हैं-

  1. डॉ मीरा सिंह----------------------बेगूसराय(बेगूसराय)
  2. योगी चौपाल----------------------कुशेश्वरस्थान(दरभंगा)
  3. अमित कुमार सिंह-----------------तरैया(सारण)
  4. भानु भारतीय----------------------कसबा(पूर्णिया)
  5. शुभदा यादव----------------------बेनीपट्टी(मधुबनी)
  6. अरुण कुमार रजक-----------------फुलवारीशरीफ(पटना)
  7. डॉ पंकज कुमार-------------------बांकीपुर(पटना)
  8. अशरफ आलम--------------------किशनगंज(किशनगंज)
  9. अखिलेश नारायण ठाकुर------------परिहार सीतामढ़ी
  10. अशोक कुमार सिंह----------------गोविंदगंज(मोतिहारी)
  11. पूर्व कैप्टन धर्मराज सिंह-------------बक्सर(बक्सर)