Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsaaj tum jaha dikhoge tumko marenge boys threat in morning and shot student in evening
आज तुम जहां दिखेगा तुमको मारेंगे.., सुबह धमकाया शाम में छात्र को मार दी गोली; बिहार में कांड

आज तुम जहां दिखेगा तुमको मारेंगे.., सुबह धमकाया शाम में छात्र को मार दी गोली; बिहार में कांड

संक्षेप:

सुबह सत्यम नामक लड़के द्वारा उसे फोन कर बोला गया था कि आज तुम जहां दिखेगा तुमको मारेंगे। सोमवार की देर शाम वह ट्यूशन पढ़कर घर लौटने के क्रम में गायत्री चौक डिफेंस कॉलोनी के पास पहुंचा। तभी एक झोपड़ीनुमा घर से तीन लड़के अचानक निकले और उस पर पिस्टल तान दी। वह भागने लगा, तो उसे पीछे से गोली मार दी।

Dec 23, 2025 11:43 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, आरा
share Share
Follow Us on

बिहार में एक छात्र को सुबह धमकी देने के बाद शाम को उसे गोली मार दी गई। भोजपुर जिले के आरा शहर में नवादा थाना क्षेत्र के गायत्री चौक स्थित डिफेंस कॉलोनी के समीप सोमवार की देर शाम बदमाशों ने कोचिंग से लौट रहे स्कूली छात्र को गोली मार दी। गोली उसके बाएं पैर में घुटने के नीचे लगी है। उससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है।जख्मी छात्र मूल रूप से अगिआंव बाजार थाना क्षेत्र के तेलाढ़ गांव निवासी राजीव राय का 16 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वह दसवीं कक्षा का छात्र है और वर्तमान में नवादा थाना क्षेत्र के जगदेव नगर गली नंबर 10 में अपने मकान में रहता है। छात्र के अनुसार मोहल्ले के लड़कों के विवाद में उसे गोली मारी गई है। इधर, सरेराह सूचना फायरिंग की घटना से मोहल्ले में सनसनी मच गयी। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष बिपिन बिहारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। घायल छात्र और उसके परिजनों से भी घटना की जानकारी ली। जख्मी अंकित कुमार ने बताया कि मोहल्ले के कुछ लड़कों का दूसरे मोहल्ले के लड़कों के बीच पूर्व में झगड़ा हुआ था। उसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है।

ये भी पढ़ें:बिहार में सुबह-सुबह ट्रेन हादसा, आरा-सासाराम पैसेंजर ट्रेन रोटावेटर से टकराई

सोमवार की सुबह सत्यम नामक लड़के द्वारा उसे फोन कर बोला गया था कि आज तुम जहां दिखेगा तुमको मारेंगे। सोमवार की देर शाम वह ट्यूशन पढ़कर घर लौटने के क्रम में गायत्री चौक डिफेंस कॉलोनी के पास पहुंचा। तभी एक झोपड़ीनुमा घर से तीन लड़के अचानक निकले और उस पर पिस्टल तान दी। वह भागने लगा, तो उसे पीछे से गोली मार दी। उससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अंकित कुमार की ओर से सत्यम नामक लड़के पर पूर्व के झगड़े को लेकर गोली मारने का आरोप लगाया गया है।

बहरहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है। इधर, सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड मे ऑन ड्यूटी मौजूद ऑर्थो सर्जन डॉ. शैलेंद्र कुमार ने बताया कि छात्र को गोली बाएं पैर में घुटने के पिछले हिस्से में लगी है, जो अंदर फांसी हुई है। उसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। उसकी स्थिति स्टेबल है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime News Bhojpur अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।