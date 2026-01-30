आग लगा देंगे; UGC नियम पर रोक से भड़के युवक ने उगला जहर, बिहार पुलिस खोज रही

संक्षेप: यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगने के बाद एक युवक का भड़काऊ एवं विवादित बयानबाजी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए समानता नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद इसके समर्थन और विरोध में प्रतिक्रिया आ रही हैं। वहीं, शीर्ष अदालत के आदेश से भड़के एक युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर भड़काऊ बयान दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है। पुलिस अब वीडियो में मौजूद शख्स की तलाश कर रही है। युवक ने अपना नाम रुद्र प्रताप कुशवाहा बताया है। वह वायरल वीडियो में वह देश में आग लगाने और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आ रहा है।

रुद्र प्रताप कुशवाहा ने अपने फेसबुक अकाउंट से गुरुवार शाम को यह वीडियो पोस्ट किया। इसमें वह गैर सवर्ण वर्ग के लोगों को यूजीसी नियमों के समर्थन में जागरुक होने की बात कहते हुए कई बार भड़काऊ टिप्पणी करते हुए नजर रहा है। 6 मिनट से अधिक लंबे इस वीडियो में उसने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ भी गाली-गलौज और विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने इस वीडियो का एक भाग पोस्ट कर बिहार और दिल्ली के प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। बिहार पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया है। पटना पुलिस को इसकी जांच के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि युवक पटना का रहने वाला है और पहले भी कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विवादित बयान दे चुका है।

रुद्र प्रताप ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि वह दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों को जगाने के लिए पूरे बिहार का दौरा करेगा। इसके लिए उसने लोगों से संसाधन और सहयोग भी मांगा है। वीडियो में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहां उसे नहीं दिखाया गया है।