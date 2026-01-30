Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsAag Laga Denge Man inflammatory remarks over UGC rules SC stay Bihar Police searching him
आग लगा देंगे; UGC नियम पर रोक से भड़के युवक ने उगला जहर, बिहार पुलिस खोज रही

आग लगा देंगे; UGC नियम पर रोक से भड़के युवक ने उगला जहर, बिहार पुलिस खोज रही

संक्षेप:

यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगने के बाद एक युवक का भड़काऊ एवं विवादित बयानबाजी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है।

Jan 30, 2026 02:04 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए समानता नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद इसके समर्थन और विरोध में प्रतिक्रिया आ रही हैं। वहीं, शीर्ष अदालत के आदेश से भड़के एक युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर भड़काऊ बयान दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है। पुलिस अब वीडियो में मौजूद शख्स की तलाश कर रही है। युवक ने अपना नाम रुद्र प्रताप कुशवाहा बताया है। वह वायरल वीडियो में वह देश में आग लगाने और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आ रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रुद्र प्रताप कुशवाहा ने अपने फेसबुक अकाउंट से गुरुवार शाम को यह वीडियो पोस्ट किया। इसमें वह गैर सवर्ण वर्ग के लोगों को यूजीसी नियमों के समर्थन में जागरुक होने की बात कहते हुए कई बार भड़काऊ टिप्पणी करते हुए नजर रहा है। 6 मिनट से अधिक लंबे इस वीडियो में उसने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ भी गाली-गलौज और विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने इस वीडियो का एक भाग पोस्ट कर बिहार और दिल्ली के प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। बिहार पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया है। पटना पुलिस को इसकी जांच के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि युवक पटना का रहने वाला है और पहले भी कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विवादित बयान दे चुका है।

रुद्र प्रताप ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि वह दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों को जगाने के लिए पूरे बिहार का दौरा करेगा। इसके लिए उसने लोगों से संसाधन और सहयोग भी मांगा है। वीडियो में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहां उसे नहीं दिखाया गया है।

ये भी पढ़ें:UGC नियम सनातन को बांटने वाला; SC की रोक पर मोदी-शाह को थैंक्यू करने लगे गिरिराज

बता दें कि यूजीसी ने पिछले दिनों यूनिवर्सिटी एवं कॉलेजों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए समानता नियम लागू किए थे। इसके बाद सवर्ण समाज इसके विरोध में आ गया। सवर्ण वर्ग के लोगों का कहना है कि इन नियमों को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो शीर्ष अदालत ने इस पर अंतरिम रोक लगाते हुए सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
UGC UGC Rules 2026 Supreme Court अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।