आपकी आईडी पर कोई और तो नहीं बना रहा आधार? बिहार के 3 जिलों में छापेमारी; मॉडिफाइड कोड और आइरिश स्कैनर बरामद
Bihar News : बिहार पुलिस की साइबर इकाई ने फर्जी तरीके से असली आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ठगों ने अधिकृत आधार केंद्रों की आईडी और ऑपरेटर के बायोमेट्रिक को हैक कर लिया था।
Bihar News: बिहार पुलिस की साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई ने राज्य में सक्रिय एक ऐसे खतरनाक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जो फर्जी तरीके से असली आधार कार्ड तैयार कर रहा था। यह गिरोह इतना शातिर था कि इसने यूआईडीएआई (UIDAI) की मूल प्रमाणीकरण व्यवस्था में ही सेंध लगा दी थी। दरभंगा, मधुबनी और भोजपुर (पीरो) में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े दो मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी भागने में सफल रहा।
कैसे काम करता था यह सिंडिकेट?
इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब भोजपुर के पीरो में एक अधिकृत आधार केंद्र के संचालक धीरज कुमार महतो ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी ऑपरेटर आईडी और फिंगरप्रिंट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जांच में पता चला कि ठगों ने अधिकृत आधार पंजीकरण केंद्रों के लॉगिन आईडी, ऑपरेटर आईडी और अधिकृत ऑपरेटर के बायोमेट्रिक पहचान को हैक कर रखा था। साइबर इकाई के आईजी रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी ईसीएमपी सॉफ्टवेयर पर अवैध तरीके से लॉगिन कर रहे थे। ये लोग असली ऑपरेटर के फिंगरप्रिंट को क्लोन कर और रेटिना स्कैन को बाईपास करने के लिए यूआईडीएआई का मॉडिफाइड सोर्स कोड इस्तेमाल कर रहे थे।
साइबर पुलिस ने की गिरफ्तारी
साइबर इकाई की अलग-अलग टीमों ने सोमवार को तीन जिलों में छापेमारी की। पुलिस ने दरभंगा के बिरौल से मो. फुलहसन और भोजपुर के पीरो से संजय कुमार सिंह उर्फ रिंटू सिंह को गिरफ्तार किया है। मधुबनी के फुलपरास का रहने वाला आरोपी ऋषिकेश कुमार फिलहाल फरार है। पुलिस ने इनके पास से तीन लैपटॉप, एक आइरिश स्कैनर, तीन क्लोन फिंगरप्रिंट और एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट मशीन बरामद की है। जांच में यह भी सामने आया है कि फरार आरोपी ऋषिकेश ही गिरोह को क्लोन फिंगरप्रिंट और हैक की गई आईडी सप्लाई करता था।
सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी चिंता
इस खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस तरीके से किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति, यहाँ तक कि विदेशी घुसपैठियों का भी असली आधार कार्ड बनाना संभव हो पा रहा था। साइबर इकाई अब इस बात की जांच कर रही है कि इस गिरोह ने अब तक कितने फर्जी आधार कार्ड जारी किए हैं और उनके तार कहाँ-कहाँ जुड़े हैं।