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आपकी आईडी पर कोई और तो नहीं बना रहा आधार? बिहार के 3 जिलों में छापेमारी; मॉडिफाइड कोड और आइरिश स्कैनर बरामद

Apr 28, 2026 08:44 am ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, पटना, हिंदुस्तान ब्यूरो
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Bihar News : बिहार पुलिस की साइबर इकाई ने फर्जी तरीके से असली आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ठगों ने अधिकृत आधार केंद्रों की आईडी और ऑपरेटर के बायोमेट्रिक को हैक कर लिया था।

आपकी आईडी पर कोई और तो नहीं बना रहा आधार? बिहार के 3 जिलों में छापेमारी; मॉडिफाइड कोड और आइरिश स्कैनर बरामद

Bihar News: बिहार पुलिस की साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई ने राज्य में सक्रिय एक ऐसे खतरनाक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जो फर्जी तरीके से असली आधार कार्ड तैयार कर रहा था। यह गिरोह इतना शातिर था कि इसने यूआईडीएआई (UIDAI) की मूल प्रमाणीकरण व्यवस्था में ही सेंध लगा दी थी। दरभंगा, मधुबनी और भोजपुर (पीरो) में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े दो मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी भागने में सफल रहा।

कैसे काम करता था यह सिंडिकेट?

इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब भोजपुर के पीरो में एक अधिकृत आधार केंद्र के संचालक धीरज कुमार महतो ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी ऑपरेटर आईडी और फिंगरप्रिंट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जांच में पता चला कि ठगों ने अधिकृत आधार पंजीकरण केंद्रों के लॉगिन आईडी, ऑपरेटर आईडी और अधिकृत ऑपरेटर के बायोमेट्रिक पहचान को हैक कर रखा था। साइबर इकाई के आईजी रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी ईसीएमपी सॉफ्टवेयर पर अवैध तरीके से लॉगिन कर रहे थे। ये लोग असली ऑपरेटर के फिंगरप्रिंट को क्लोन कर और रेटिना स्कैन को बाईपास करने के लिए यूआईडीएआई का मॉडिफाइड सोर्स कोड इस्तेमाल कर रहे थे।

साइबर पुलिस ने की गिरफ्तारी

साइबर इकाई की अलग-अलग टीमों ने सोमवार को तीन जिलों में छापेमारी की। पुलिस ने दरभंगा के बिरौल से मो. फुलहसन और भोजपुर के पीरो से संजय कुमार सिंह उर्फ रिंटू सिंह को गिरफ्तार किया है। मधुबनी के फुलपरास का रहने वाला आरोपी ऋषिकेश कुमार फिलहाल फरार है। पुलिस ने इनके पास से तीन लैपटॉप, एक आइरिश स्कैनर, तीन क्लोन फिंगरप्रिंट और एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट मशीन बरामद की है। जांच में यह भी सामने आया है कि फरार आरोपी ऋषिकेश ही गिरोह को क्लोन फिंगरप्रिंट और हैक की गई आईडी सप्लाई करता था।

सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी चिंता

इस खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस तरीके से किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति, यहाँ तक कि विदेशी घुसपैठियों का भी असली आधार कार्ड बनाना संभव हो पा रहा था। साइबर इकाई अब इस बात की जांच कर रही है कि इस गिरोह ने अब तक कितने फर्जी आधार कार्ड जारी किए हैं और उनके तार कहाँ-कहाँ जुड़े हैं।

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Jayendra Pandey

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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