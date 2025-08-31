A young man climbed a mobile tower to get rid of his girlfriend high voltage drama continued for hours प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा, Bihar Hindi News - Hindustan
रोहतास जिले के डेहरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जिसे उतारने के लिए पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए वो टावर पर चढ़ गया था। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, डेहरी/रोहतासSun, 31 Aug 2025 06:50 PM
बिहार के रोहतास जिले के डेहरी इलाके में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, और जान की धमकी देने लगा। जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पुलिस पहुंची। परिजनों ने भी युवक को समझाने की काफी कोशिश की। करीब दो घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। काफी समझाने-बुझाने के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए वो टावर पर चढ़ गया था। घटना इंद्रपुरी थाना क्षेत्र की है।

सुजानपुर निवासी रामबाबू का 22 वर्षीय पुत्र प्रीतम कुमार रविवार की सुबह गांव लगे एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। और उसने अपने फेसबुक पर मोबाइल टावर पर चढ़े फोटो के साथ स्टेटस डाल दिया। कुछ ही देर बाद इसकी जानकारी धीरे-धीरे गांव में आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाना को दी। परिजनों के साथ ग्रामीणों की भारी भीड़ युवक से हाथ जोड़कर नीचे उतरने का गुहार लगाते रही, लेकिन युवक मानने को तैयार नहीं था। थानाध्यक्ष माधुरी कुमारी जब पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची तो ध्वनि विस्तारक यंत्र के सहारे मोबाइल टावर के ऊपरी हिस्से पर चढ़कर युवक से बात करने का प्रयास किया।

युवक से मोबाइल टावर पर चढ़ने का कारण पूछा गया तो उसने चीखकर कहा कि गांव की एक युवती जो उससे प्यार करती थी, तीन महीने पहले शादी कर अपने पति के साथ ससुराल चली गई थी। किंतु अब वह पति को छोड़कर अपने गांव आ गई, और उसके साथ रहने की जिद कर रही है। लेकिन वो अपनी प्रेमिका के साथ नहीं रहना चाहता। जब उसने शादी कर ली, तो अपना घर बसा ले। वो अपनी प्रेमिका से पीछा छुड़ाना चाहता है। मोबाइल पर चढ़ाई युवक द्वारा जान देने की धमकी को सुनकर युवक की मां घटनास्थल पर बार-बार बेहोश हो जा रही थी। पुलिस के बुलाने पर पहुंची युवती की मां ने माइक के सहारे युवक से चिल्ला कर बोली की गांव वाले की जो राय होगी, वह मानने को तैयार हैं।

थानाध्यक्ष माधुरी कुमारी ने भी माइक के सहारे युवक से कहा कि पहले तुम नीचे उतरो, उसके बाद तुम्हारी बात सुनी जाएगी। मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी अपनी प्रेमिका को बुलाने और उससे पीछा छुड़ाने की जिद पर अड़ा हुआ था। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे समझा बुझाकर उसकी मांग पूरी करने की बात कह नीचे उतारा, और उसे अपने साथ थाना ले गई। थानाध्यक्ष ने कहा कि युवक की काउंसलिंग की जा रही है।