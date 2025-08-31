प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा

रोहतास जिले के डेहरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जिसे उतारने के लिए पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए वो टावर पर चढ़ गया था।

बिहार के रोहतास जिले के डेहरी इलाके में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, और जान की धमकी देने लगा। जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पुलिस पहुंची। परिजनों ने भी युवक को समझाने की काफी कोशिश की। करीब दो घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। काफी समझाने-बुझाने के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए वो टावर पर चढ़ गया था। घटना इंद्रपुरी थाना क्षेत्र की है।

सुजानपुर निवासी रामबाबू का 22 वर्षीय पुत्र प्रीतम कुमार रविवार की सुबह गांव लगे एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। और उसने अपने फेसबुक पर मोबाइल टावर पर चढ़े फोटो के साथ स्टेटस डाल दिया। कुछ ही देर बाद इसकी जानकारी धीरे-धीरे गांव में आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाना को दी। परिजनों के साथ ग्रामीणों की भारी भीड़ युवक से हाथ जोड़कर नीचे उतरने का गुहार लगाते रही, लेकिन युवक मानने को तैयार नहीं था। थानाध्यक्ष माधुरी कुमारी जब पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची तो ध्वनि विस्तारक यंत्र के सहारे मोबाइल टावर के ऊपरी हिस्से पर चढ़कर युवक से बात करने का प्रयास किया।

युवक से मोबाइल टावर पर चढ़ने का कारण पूछा गया तो उसने चीखकर कहा कि गांव की एक युवती जो उससे प्यार करती थी, तीन महीने पहले शादी कर अपने पति के साथ ससुराल चली गई थी। किंतु अब वह पति को छोड़कर अपने गांव आ गई, और उसके साथ रहने की जिद कर रही है। लेकिन वो अपनी प्रेमिका के साथ नहीं रहना चाहता। जब उसने शादी कर ली, तो अपना घर बसा ले। वो अपनी प्रेमिका से पीछा छुड़ाना चाहता है। मोबाइल पर चढ़ाई युवक द्वारा जान देने की धमकी को सुनकर युवक की मां घटनास्थल पर बार-बार बेहोश हो जा रही थी। पुलिस के बुलाने पर पहुंची युवती की मां ने माइक के सहारे युवक से चिल्ला कर बोली की गांव वाले की जो राय होगी, वह मानने को तैयार हैं।