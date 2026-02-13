Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

शिक्षा के मंदिर में महापाप! स्कूल की छत पर युवती से रेप, बड़ी बहन की शिकायत पर सफाईकर्मी गिरफ्तार

Feb 13, 2026 06:08 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पीड़िता की बहन ने पुलिस को बताया है कि 12 फरवरी को सात बजे वह घर पर थी। उसकी छोटी बहन छत पर थी। राजेश ने उसकी बहन को इशारा कर नीचे बुलाया और केला खिलाकर स्कूल की छत पर ले जाकर रेप किया।

शिक्षा के मंदिर में महापाप! स्कूल की छत पर युवती से रेप, बड़ी बहन की शिकायत पर सफाईकर्मी गिरफ्तार

बिहार के कैमूर में एक स्कूल में महापाप किया गया। शहर की मंदबुद्धि छात्रा के साथ एक बदमाश ने गुरुवार को जबरदस्ती की। मामले में पीड़िता की बड़ी बहन ने सदर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें भभुआ शहर के एक निजी स्कूल के सफाईकर्मी राजेश कुमार को नामजद किया गया है। पुलिस ने नामजद आरोपित भभुआ शहर के वार्ड 14 निवासी राजेश को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराई गई है। आरोपित को न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।

दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता की बहन ने पुलिस को बताया है कि 12 फरवरी को सात बजे वह घर पर थी। उसकी छोटी बहन छत पर थी। राजेश ने उसकी बहन को इशारा कर नीचे बुलाया और खाने के लिए उसे दो केला दिया। फिर हाथ पकड़कर उसे अपने साथ निजी स्कूल की छत पर ले गया। उसे डरा-धमकाकर और मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब घर में छोटी बहन नहीं दिखी, तो वह उसकी तलाश करने लगी। एक विवाह मंडप के गार्ड ने बताया कि राजेश उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था।

ये भी पढ़ें:दरभंगा रेप एंड मर्डर केस: उपद्रव के बाद 6 अरेस्ट, 50 पर केस;SSP को हटाने की मांग

आवेदन में बताया गया है कि एक दूध विक्रेता ने उसकी बहन को स्कूल के पास रोते देखा। पूछने पर पीड़िता ने बताया कि भैया ने गलत किया है। विद्यालय का सीसीटीवी फुटेज देखा गया, जिसमें राजेश लड़की को छत पर ले जाते दिख रहा है। उसकी पहचान स्कूल के निदेशक ने भी की है। सूचना पर डायल 112 वैन की पुलिस आई और आरोपी को पकड़ कर ले गई।

थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया गया है। डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया है युवती के परिजनों को पुलिस सुरक्षा दे रही है। उसकी काउंसलिंग के लिए एक महिला पुलिस पदाधिकारी को तैनात किया गया है। सभी आवश्यक साक्ष्य पुलिस ने जब्त कर लिया है। उनकी फॉरेंसिक लैब में जांच कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें:दरभंगा में रेप-मर्डर पर बवाल, 6 साल की बच्ची की खून से लथपथ लाश मिली

बताया जाता है कि पीड़िता मंदबुद्धि की युवती है। इसका फायदा उठाकर आरोपी ने उसे हवस का शिकार बनाया। रेप करने के बाद उसे डराते हुए कहा कि किसी को बताया तो खत्म कर देंगे। पीड़िता ने रोते हुए अपनी बहन को बताया कि रेप के दौरान आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की।

ये भी पढ़ें:सिर मुंडाया, मुंह काला कर घुमाया; छात्रा से रेप की कोशिश में शिक्षक गिरफ्तार
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar Crime News Bihar Latest News Rape News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsBihar NewsA young girl raped on school rooftop housekeeping worker arrested in Bhabhua Bihar
;;;