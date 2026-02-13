शिक्षा के मंदिर में महापाप! स्कूल की छत पर युवती से रेप, बड़ी बहन की शिकायत पर सफाईकर्मी गिरफ्तार

पीड़िता की बहन ने पुलिस को बताया है कि 12 फरवरी को सात बजे वह घर पर थी। उसकी छोटी बहन छत पर थी। राजेश ने उसकी बहन को इशारा कर नीचे बुलाया और केला खिलाकर स्कूल की छत पर ले जाकर रेप किया।

बिहार के कैमूर में एक स्कूल में महापाप किया गया। शहर की मंदबुद्धि छात्रा के साथ एक बदमाश ने गुरुवार को जबरदस्ती की। मामले में पीड़िता की बड़ी बहन ने सदर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें भभुआ शहर के एक निजी स्कूल के सफाईकर्मी राजेश कुमार को नामजद किया गया है। पुलिस ने नामजद आरोपित भभुआ शहर के वार्ड 14 निवासी राजेश को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराई गई है। आरोपित को न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।

दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता की बहन ने पुलिस को बताया है कि 12 फरवरी को सात बजे वह घर पर थी। उसकी छोटी बहन छत पर थी। राजेश ने उसकी बहन को इशारा कर नीचे बुलाया और खाने के लिए उसे दो केला दिया। फिर हाथ पकड़कर उसे अपने साथ निजी स्कूल की छत पर ले गया। उसे डरा-धमकाकर और मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब घर में छोटी बहन नहीं दिखी, तो वह उसकी तलाश करने लगी। एक विवाह मंडप के गार्ड ने बताया कि राजेश उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था।

आवेदन में बताया गया है कि एक दूध विक्रेता ने उसकी बहन को स्कूल के पास रोते देखा। पूछने पर पीड़िता ने बताया कि भैया ने गलत किया है। विद्यालय का सीसीटीवी फुटेज देखा गया, जिसमें राजेश लड़की को छत पर ले जाते दिख रहा है। उसकी पहचान स्कूल के निदेशक ने भी की है। सूचना पर डायल 112 वैन की पुलिस आई और आरोपी को पकड़ कर ले गई।

थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया गया है। डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया है युवती के परिजनों को पुलिस सुरक्षा दे रही है। उसकी काउंसलिंग के लिए एक महिला पुलिस पदाधिकारी को तैनात किया गया है। सभी आवश्यक साक्ष्य पुलिस ने जब्त कर लिया है। उनकी फॉरेंसिक लैब में जांच कराई जाएगी।