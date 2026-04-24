पटना में 50 फीट ऊंचे डबल डेकर पुल से कूदी युवती, हालत गंभीर; लोगों ने ऐसे बचाई जान
करीब 50 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण लोग उसका भार संभाल नहीं सके और वह उनके हाथों से फिसलकर नीचे गिर गई। इससे उसके सिर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। उसकी हालत गंभीर है।
Girl Jumper from High Bridge: बिहार की राजधानी पटना में अशोक राजपथ स्थित डबल डेकर पुल से गुरुवार शाम करीब छह बजे एक युवती ने छलांग लगा दी। हालांकि नीचे मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे लपककर बचाने की कोशिश की, जिससे उसकी जान बच गई। करीब 50 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण लोग उसका भार संभाल नहीं सके और वह उनके हाथों से फिसलकर नीचे गिर गई। इससे उसके सिर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। उसकी हालत गंभीर है। वह बार-बार जगती है और फिर बेहोश हो जाती है। लड़की की पहचान खबर लिखे जाने तक नहीं हुई थी। पुलिस उसे परिवार के वारे में पता लगा रही है।
घटना पीरबहोर थाना क्षेत्र के रमना रोड के समीप हुई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल युवती को तुरंत पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। युवती के पास से कोई पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं मिलने के कारण देर रात तक उसकी पहचान नहीं हो सकी।
सिर में गंभीर चोट, बार-बार हो रही बेहोश
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवती के सिर में ज्यादा चोट लगी है और काफी खून भी बहा। पुलिस ने अस्पताल में उससे पूछताछ की कोशिश की, लेकिन वह बार-बार बेहोश हो जा रही थी। इसी कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी। होश में आने पर वह कुछ-कुछ बोल रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह बिहार के बाहर की रहने वाली है।
काफी देर से रेलिंग पर बैठी थी युवती
बताया जाता है कि युवती शाम करीब 5.30 बजे कृष्णा घाट से गांधी मैदान की ओर जाने वाले डबल डेकर पुल पर पहुंची थी। कभी वह रेलिंग के बाहर पैर लटका रही थी तो कभी अंदर कर रही थी। यह देख नीचे लोगों की भीड़ जुटने लगी। इसी बीच पुल पर मौजूद कुछ लोग उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें आते देख युवती नीचे छलांग लगा दी। नीचे खड़े लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, जिससे गिरने की रफ्तार कुछ कम हो गई। पिरबहोर थानाध्यक्ष सज्जाद गद्दी ने बताया कि युवती की हालत गंभीर है। फिलहाल वह अपना नाम, पता बताने की स्थिति में नहीं है।
इस मामले में पिरबहोर थानाध्यक्ष सज्जाद गद्दी ने बताया कि युवती की हालत गंभीर है। फिलहाल वह अपना नाम, पता बताने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने बताया कि कूदने वाली लड़की की उम्र 18 से 20 साल है। अस्पताल में महिला पुलिस कर्मियों की देखरेख में उसका इलाज कराया जा रहा है। पुलिस कर्मियों ने लड़की की तलाशी भी ली पर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। डॉक्टर ने बताया कि लड़की के सिर में भी चोट आई है जिससे वह बार बार बेहोश हो रही है। बेहोशी की हालत में ही पीएमसीए में भर्ती कराया गया। खबर लिखे जाने तक लड़की की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस उसके बारे में पता लगा रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें