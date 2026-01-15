Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsA woman toto driver arrested in Purnia gangrape suspected to conspire crime
महिला टोटो चालक ने रची थी पूर्णिया गैंगरेप की साजिश? उसकी गिरफ्तारी से छानबीन में नया मोड़

महिला टोटो चालक ने रची थी पूर्णिया गैंगरेप की साजिश? उसकी गिरफ्तारी से छानबीन में नया मोड़

संक्षेप:

गिरफ्तार महिला कभी शहर में टोटो चलाती थी। उसे शहर में टोटो चलाते चार- पांच साल पहले लोगों ने देखा है। इसके बाद अचानक यह भूमिगत हो गई थी।

Jan 15, 2026 11:20 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार के पूर्णिया में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कांड में अब तक दो पुरूष समेत एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस जल्द ही मुख्य आरोपी उपमुखिया पति जुनैद आलम को रिमांड पर लेगी। एसडीपीओ जितेंद्र पाण्डेय ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा गठित एसआईटी टीम के द्वारा छापेमारी कर एक आरोपी डगरूआ वार्ड सात निवासी मो. जागीर के पुत्र इरफान को उसके घर के समीप से गिरफ्तार किया गया जबकि दूसरी गिरफ्तारी एक महिला की गयी है जो पूर्णिया जिले के छठ घाट निवासी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद दोनों का कोर्ट में बयान दर्ज कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फरार सभी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी टीम के द्वारा दर्जनों स्थानों पर छापेमारी कर रही है। वहीं थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार मुख्य आरोपी उपमुखिया पति जुनैद आलम को पुलिस रिमांड पर लेगी जिसकी तैयारी वरीय पदाधिकारी द्वारा की जा रही है।

ये भी पढ़ें:कमरे में डांस करवाया, फिर 6 लोगों ने गैंगरेप किया; पूर्णिया में लड़की से दरिंदगी

गैंगरेप मामले में गिरफ्तार महिला कभी चलाती थी टोटो

डगरूआ थाना क्षेत्र में घटित गैंगरेप मामले में गिरफ्तार महिला कभी शहर में टोटो चलाती थी। उसे शहर में टोटो चलाते चार- पांच साल पहले लोगों ने देखा है। इसके बाद अचानक यह भूमिगत हो गई थी। अब जब गैंगरेप में महिला को गिरफ्तार किया गया तो लोग मामले में उसकी भूमिका जानने को उत्सुक हैं। पुलिस मामले के अनुसंधान का हवाला देकर फिलहाल महिला की भूमिका बताने से कन्नी काटती नजर आ रही है।

ह्यूमैन ट्रैफिकिंग गैंग से जुड़ी है?

हालांकि जिस कदर पुलिस के वरीय पदाधिकारियों की ओर से गैंगरेप के साथ दुर्व्यापार की बातों का जिक्र किया जा रहा है, ऐसे में चर्चा इस बात की चल रही है कि कहीं गिरफ्तार महिला ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह का हिस्सा तो नहीं है। कुछ लोग दबी जुबाने में यह भी बता रहे हैं कि देह व्यापार चलाने वाले गिरोह में महिला शामिल रही हैं। मसलन महिला की वास्तविकता का पता पुलिस खुलासे के बाद ही चल पाएगा। कई सालों तक गायब रहने के बाद गैंगरेप के मामले में उसकी गिरफ्तारी ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। लोगों को यह आशंका है उस महिला ने ही पैसों के लिए युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले की साजिश रची थी।

क्या है मामला ...

पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म व मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता के अनुसार शनिवार की शाम वह अपने घर के पास एक चौराहे पर खड़ी थी। इसी बीच एक कार आकर रुकी। कार से निकले कुछ लोगों ने उसे जबरन वाहन में बैठा लिया। उसे मारा-पीटा और डगरुआ बैरियर के समीप एक कमरे में ले गए। यहां पहले उससे डांस करवाया। फिर बारी-बारी से छह लोगों ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद इनमें से पांच आरोपी कमरे से बाहर चले गए जबकि एक व्यक्ति कमरे में ही रह गया। इसी सी बीच मौका पाकर पीड़िता नेने आरोपी के मोबाइल से डायल 112 पर फोन किया।

ये भी पढ़ें:पटना के हॉस्टल में छात्रा की मौत पर बवाल, पुलिस बोली- रेप की पुष्टि नहीं
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Crime Rape Case Rape News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।