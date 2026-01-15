महिला टोटो चालक ने रची थी पूर्णिया गैंगरेप की साजिश? उसकी गिरफ्तारी से छानबीन में नया मोड़

संक्षेप: गिरफ्तार महिला कभी शहर में टोटो चलाती थी। उसे शहर में टोटो चलाते चार- पांच साल पहले लोगों ने देखा है। इसके बाद अचानक यह भूमिगत हो गई थी।

बिहार के पूर्णिया में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कांड में अब तक दो पुरूष समेत एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस जल्द ही मुख्य आरोपी उपमुखिया पति जुनैद आलम को रिमांड पर लेगी। एसडीपीओ जितेंद्र पाण्डेय ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा गठित एसआईटी टीम के द्वारा छापेमारी कर एक आरोपी डगरूआ वार्ड सात निवासी मो. जागीर के पुत्र इरफान को उसके घर के समीप से गिरफ्तार किया गया जबकि दूसरी गिरफ्तारी एक महिला की गयी है जो पूर्णिया जिले के छठ घाट निवासी है।

पुलिस सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद दोनों का कोर्ट में बयान दर्ज कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फरार सभी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी टीम के द्वारा दर्जनों स्थानों पर छापेमारी कर रही है। वहीं थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार मुख्य आरोपी उपमुखिया पति जुनैद आलम को पुलिस रिमांड पर लेगी जिसकी तैयारी वरीय पदाधिकारी द्वारा की जा रही है।

गैंगरेप मामले में गिरफ्तार महिला कभी चलाती थी टोटो डगरूआ थाना क्षेत्र में घटित गैंगरेप मामले में गिरफ्तार महिला कभी शहर में टोटो चलाती थी। उसे शहर में टोटो चलाते चार- पांच साल पहले लोगों ने देखा है। इसके बाद अचानक यह भूमिगत हो गई थी। अब जब गैंगरेप में महिला को गिरफ्तार किया गया तो लोग मामले में उसकी भूमिका जानने को उत्सुक हैं। पुलिस मामले के अनुसंधान का हवाला देकर फिलहाल महिला की भूमिका बताने से कन्नी काटती नजर आ रही है।

ह्यूमैन ट्रैफिकिंग गैंग से जुड़ी है? हालांकि जिस कदर पुलिस के वरीय पदाधिकारियों की ओर से गैंगरेप के साथ दुर्व्यापार की बातों का जिक्र किया जा रहा है, ऐसे में चर्चा इस बात की चल रही है कि कहीं गिरफ्तार महिला ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह का हिस्सा तो नहीं है। कुछ लोग दबी जुबाने में यह भी बता रहे हैं कि देह व्यापार चलाने वाले गिरोह में महिला शामिल रही हैं। मसलन महिला की वास्तविकता का पता पुलिस खुलासे के बाद ही चल पाएगा। कई सालों तक गायब रहने के बाद गैंगरेप के मामले में उसकी गिरफ्तारी ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। लोगों को यह आशंका है उस महिला ने ही पैसों के लिए युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले की साजिश रची थी।