घर में सो रही महिला की गोली मारकर हत्या; खून से लथपथ शव देख बेटी सन्न, पूर्णिया में कांड

पूर्णिया जिले के धमदाहा थाना इलाके के जमुनिया गांव में घर में सो रही महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग की आवाज से जागी बेटी मां का खून से लथपथ शव देख सन्न रह गई। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया है।

sandeep हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, धमदाहा/पूर्णियाSat, 4 Oct 2025 05:20 PM
पूर्णिया के धमदाहा थाना क्षेत्र के धरहर जमुनिया गांव में बेखौफ अपराधियों ने घर के बरामदे पर सो रही एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका दुल्ला मरांडी की पत्नी गौरी देवी (45 वर्ष) थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार गौरी देवी अपनी 18 वर्षीय बेटी के साथ घर के बरामदे में सोई हुई थी। देर रात करीब दो बजे हथियारबंद बदमाश घर में घुस आए और महिला के माथे में गोली मार दी। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर पास में सो रही बेटी की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी मां खून से लथपथ बिछावन पर पड़ी थी।

बेटी के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। मृतका के बेटे और बेटी का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि गौरी देवी सामाजिक महिला थी, जो अक्सर प्रखंड और थाना स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेती थी। सूचना मिलने पर धमदाहा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।

घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक दिलीप कुमार यादव भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से मिलकर सांत्वना दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि गौरी देवी का कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। थानाध्यक्ष सरोज कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह भूमि विवाद प्रतीत हो रही है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। परिजन अभी सदमे में है और औपचारिक लिखित बयान नहीं दे पाए हैं।