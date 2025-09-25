समूह लोन में डूबी महिला का खौफनाक स्टेप, 2 बेटों संग बूढ़ी गंडक में कूदी; दोनों बच्चे लापता

महिला पर तीन समूहों का करीब दो लाख रुपए कर्ज है। कर्ज चुकाने में दिक्कत थी। पति की आमदनी भी पर्याप्त नहीं थी।

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कर्ज में डूबी महिला ने ऐसा कदम उठाया कि इलाके में सनसनी फैल गई। पीयर थाना क्षेत्र के हरपुर पिलखी पुल के नीचे श्मशान घाट पर बुधवार दोपहर करीब तीन बजे एक महिला ने अपने दो बेटों संग बूढ़ी गंडक में छलांग लगा दी। महिला को मछुआरों ने बचा लिया, लेकिन उसके दोनों बेटे आठ वर्षीय अभिराज और छह वर्षीय सचिन मेहता पानी की तेज धार में बह गए। बच्चों की तलाश में एसडीआरएफ का अभियान जारी है।

बच्चों समेत नदी में कूदी महिला नीलम देवी सिमरा पंचायत के वार्ड 10 निवासी हरिश्चंद्र मेहता की पत्नी है। पुलिस ने नीलम को हिरासत में ले लिया। सीओ अंकुर राय ने एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। टीम ने काफी देर तक नदी में तलाश किया, लेकिन दोनों बच्चों का पता नहीं चला। नीलम देवी ने पुलिस को बताया कि उसके पति पांच भाई हैं। लंबे समय से पट्टीदारी में जमीन का विवाद चल रहा है। पट्टीदार उनके हिस्से की जमीन हड़पना चाह रहे हैं।

नीलम देवी के अनुसार उस पर तीन महिला समूहों का करीब दो लाख रुपए कर्ज है। कर्ज चुकाने में दिक्कत थी। पति की आमदनी भी पर्याप्त नहीं थी। काफी प्रयास के बाद भी बच्चों का पता नहीं चला तो शाम होने पर टीम नदी से निकल गई। आज गुरुवार सुबह एसडीआरएफ की टीम तलाशी अभियान चला रही है। बच्चों के जिंदा होने की उम्मीद छोड़ चुके पता का रो रोकर बुरा हाल है।