A tragic accident during Teej bath in Bihar three siblings drowned in a pond 2 died बिहार में तीज स्नान के दौरान दर्दनाक हादसा, पोखर में डूबे तीन सगे भाई-बहन, 2 की मौत
A tragic accident during Teej bath in Bihar three siblings drowned in a pond 2 died

बिहार में तीज स्नान के दौरान दर्दनाक हादसा, पोखर में डूबे तीन सगे भाई-बहन, 2 की मौत

कैमूर के रामगढ़ में तीज स्नान के दौरान तीन सगे भाई-बहन पोखर में डूब गए। जिसमें एक भाई-बहन की मौत हो गई। जबकि बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, रामगढ़/कैमूरTue, 26 Aug 2025 10:01 PM
कैमूर जिले के रामगढ़ में प्रखंड क्षेत्र के रहारी गांव में तीज स्नान के दौरान मंगलवार की शाम तीन सगे भाई-बहन पोखरा से डूब गए। इनमें दो भाई-बहन की मौत हो गई, जबकि तीसरी बच्ची को बचा लिया गया। पोखरे से बचाई गई बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों में 13 वर्षीया अंशिका कुमारी और 11 वर्षीय प्रियांशु कुमार शामिल हैं। वो रहारी गांव निवासी गजेन्द्र यादव उर्फ उपेन्द्र यादव की बच्चे थे। गजेन्द्र की छोटी पुत्री खुशी कुमारी का रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा है।

सूचना पर रेफरल अस्पताल पहुंची पुलिस द्वारा दोनों मृत बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ भेजने की कार्रवाई की जा रही है। घटना के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार की शाम में तीज व्रत के लिए उपासना करने से पहले गांव के स्कूल के पास स्थित पोखरा के पास काफी संख्या में श्रद्धालु महिलाओं की भीड़ जमी थी।

व्रतियों के स्नान के दौरान प्रियांशु भी पोखरा में नहाने लगा। इस इस दौरान वह गहरे पानी में डूबने लगा। उसे डूबते देख बचाने के लिए उसकी दोनों बहनें आंशिक और खुशी ने पोखरा में छलांग लगा दी। खुशी को ग्रामीणों ने बचा लिया, लेकिन अंशिका व प्रियांशु ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हादसे से रहारी गांव में मातम पसर गया है।