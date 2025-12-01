Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsA scuffle broke out between attendants and guards over a wheelchair chaos erupted at Bhabua hospital
व्हील चेयर पर तीमारदारों और गार्डों के बीच हाथापाई; भभुआ के अस्पताल में जमकर बवाल

भभुआ के सदर अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया। जब व्हील चेयर को लेकर मरीज के परिजन और सुरक्षा गार्ड के बीच तीखी बहस के बीच हाथापाई हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

Mon, 1 Dec 2025 10:28 PMsandeep हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, भभुआ
भभुआ जिले के सदर अस्पताल में रविवार की देर शाम मरीज के परिजन और सुरक्षा गार्ड के बीच तीखी बहस के बीच हाथापाई होने की चर्चा तेज है। बताया गया है कि सोनहन थाना क्षेत्र के बरहुली गांव से कुछ लोग मरीज लेकर सदर अस्पताल पहुंचे थे। परिजन मरीज को दूसरी मंजिल पर व्हील चेयर से ले गए। गार्ड ने उनसे कहा कि जहां से व्हील चेयर लाए हैं, वहीं रख दीजिएगा, ताकि दूसरे मरीज भी इसका लाभ ले सकें। लेकिन, परिजनों का कहना था कि व्हील चेयर रहेगा तो मरीजों को शौचालय ले जाने में दिक्कत नहीं होगी। तब गार्ड ने कहा कि मरीज को वार्ड में व्हील चेयर मिल जाएगा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस और मारपीट की चर्चा है।

इस संबंध में पूछने पर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि इस तरह की घटना उनके संज्ञान में नहीं है। किसी पक्ष की ओर से इस मामले में आवेदन भी नहीं दिया गया है। इस मामले में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने बताया कि परिजन कैंसर पीड़ित हो लेकर आए थे। उसे खून चढ़ाना था। वह लोग मरीज को इमरजेंसी के व्हील चेयर से लेकर ऊपरी मंजिल पर गए थे।

वहां के गार्ड द्वारा व्हील चेयर इमरजेंसी में रख देने की बात कही। जबकि मरीज की सुविधा के लिए परिजन व्हील चेयर रखना चाहते थे। उन्हें बताया गया कि वार्ड में व्हील चेयर है। इसी बात को लेकर उनमें बहस और हाथापाई हुई। परिजन बाहर से भी कुछ लोगों को बुलाए थे। गार्ड द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस आई थी। यह जानकारी उन्हें वार्ड इंचार्ज ने दी है।