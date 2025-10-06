A record breaking bid is reached for a coconut placed on a Kalash during Durga Puja in Bihar you will be stunned to hear बिहार में दुर्गा पूजा में कलश पर चढ़े नारियल की लगी रिकॉर्ड बोली; कीमत सुनकर दंग रह जाएंगे, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में दुर्गा पूजा में कलश पर चढ़े नारियल की लगी रिकॉर्ड बोली; कीमत सुनकर दंग रह जाएंगे

मधुबनी के झंझारपुर के कोठिया दुर्गा स्थल में कलश पर चढ़ाए गए नारियल की रिकॉर्ड बोली लगी। कोठिया के शंकर चौधरी ने दुर्गा पूजा कलश यात्रा पर चढ़े नारियल को 3 लाख 2 हजार 1 रुपया में खरीदा। लोगों का मानना है कि चमात्कारिक नारियल मनोकामना पूरी करता है।

sandeep हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, झंझारपुरMon, 6 Oct 2025 10:58 PM
कहते हैं आस्था और विश्वास के आगे कीमत नहीं देखी जाती। यह बात पूरी तरह चरितार्थ हुई मधुबनी के झंझारपुर के कोठिया दुर्गा स्थल में, जहां दुर्गा पूजा में कलश पर चढ़ाए गए मुख्य नारियल की बिक्री के लिए डाक बोली लगी। कई लोग उस कलश पर चढ़े चमत्कारिक नारियल को खरीदना चाहते थे। बोली बढ़ती गई और फिर सबसे ज्यादा डाक बोली लगाकर कोठिया के शंकर चौधरी ने दुर्गा पूजा कलश यात्रा पर चढ़े नारियल को 3 लाख 2 हजार 1 रुपया में खरीदा। लोगों का विश्वास है कि यह नारियल चमत्कारिक है। मन वांछित मनोकामना पूरी होती है।

निःसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। इससे पहले कई लोगों की यह मनोकामना पूर्ण हुई है। जिसके चलते लोगों की आस्था लगातार वर्षों में बढ़ती जा रही है। दुर्गा पूजा समिति सदस्य भास्कर चौधरी ने कहा कि यहां 1973 ई से ही पूजा की शुरुआत हुई। शुरुआती दिनों से ही मुख्य नारियल प्राप्त करने वाले लोगों की मनोकामना पूर्ण होती थी। पहले यह नारियल पुजारी सुपुर्द करते थे। लेकिन बाद में मंदिर और स्थान के विकास के लिए उक्त नारियल की डाक बोली लगाई जाने लगी।

साल 2025 में पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए इस बार एक नारियल की डाक बोली 3,02001 रुपए लगी है। और इसे शंकर चौधरी ने प्राप्त किया। इस अवसर पर मौजूद पूजा समिति के अध्यक्ष बैजनाथ मिश्र, सचिव अनिल कुमार झा, कोषाध्यक्ष नवल किशोर झा, वरिष्ठ सदस्य विनोद कुमार मिश्रा, भास्कर चौधरी,विनय झा सहित थे।