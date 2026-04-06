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बिहार में थानेदार का खौफनाक फैसला, सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी की

Apr 06, 2026 08:17 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वैशाली
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15 दिन पहले ही पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने उन्हें जढ़ुआ का ओपी प्रभारी बनाया था। आशंका कि प्रभारी ने खुद के सर्विस रिवॉल्वर से ही खुद को गोली मारी है।

बिहार में थानेदार का खौफनाक फैसला, सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी की

बिहार के वैशाली जिले में हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के जढ़ुआ ओपी प्रभारी कौशल कुमार ने अपने किराए के मकान पर सोमवार की देर शाम खुद को गोली मारकर कर खुदकुशी कर ली। करीब 15 दिन पहले ही पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने उन्हें जढ़ुआ का ओपी प्रभारी बनाया था। आशंका कि प्रभारी ने खुद के सर्विस रिवॉल्वर से ही खुद को गोली मारी है। घटना की सूचना पर किराए के मकान पर एसपी, डीएसपी समेत अन्य अधिकारी पहुंचे।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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