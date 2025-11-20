Nitish Sarkar Oath: गांधी मैदान में बना नया रिकॉर्ड, एक साथ 5-6 मंत्रियों ने ली शपथ; ऐसा क्यों हुआ

Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsA new record was set at Gandhi Maidan five six ministers took oath simultaneously why this happened
संक्षेप: Nitish Sarkar Oath:गांधी मैदान में इस बार एक नया रिकॉर्ड बना जब एक साथ 5-6 मंत्रियों ने पद और गोपनियता की शपथ ली। इस दौरान नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और जय श्रीराम के नारे लगते रहे।

Thu, 20 Nov 2025 12:47 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Nitish Sarkar Oath: नीतीश कुमार ने दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मदखान के समक्ष और पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री के रुप में शपथ लिया। इसके साथ बीजेपी, जदयू, रालोमो, हम और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर के विधायकों ने मंत्री के रूप में शपथ ली। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस बार एक नया रिकॉर्ड बना जब एक साथ 5-6 मंत्रियों ने पद और गोपनियता की शपथ ली। इस दौरान नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और जय श्रीराम के नारे लगते रहे। कहा जा रहा है कि पहली बार पीएम बिहार में किसी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। उनकी व्यस्तता के मद्देनजर समय सीमा का ख्याल करते हुए यह प्रयोग किया गया।

नीतीश कुमार ने एनडीए की 8वीं सरकार के मुखिया के रूप में तथा 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने फिर साबित कर दिया कि वे बिहार की राजनीतिक धुरी हैं। एनडीए गठबंधन को मिले दो तिहाई से अधिक बहुमत के बाद यह शपथग्रहण समारोह एक औपचारिकता से ज्यादाएक मजबूत सत्ता का संदेश माना जा रहा है। इस बार नीतीश की कैबिनेट में कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली है। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी-आर, हम और आरएलएम के प्रतिनिधियों को जगह देकर नीतीश ने गठबंधन को संतुलित करने की कोशिश की गई है। मकर संक्रांति के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। अभी कई दिग्गजों के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।

इस बार 12 नए चेहरों को पहली बार नीतीश कुमार सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। इनमें रामकृपाल यादव, बीजेपी, संजय सिंह टाइगर, बीजेपी, अरुण शंकर प्रसाद, बीजेपी, रमा निषाद, बीजेपी, लखेंद्र कुमार रौशन, बीजेपी,श्रेयसी सिंह, बीजेपी, संजय कुमार, लोजपा-आर, संजय कुमार सिंह, लोजपा-आर, दीपक प्रकाश, रालोमो के नाम शामिल हैं। दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बन गए। उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी समेत पिछली सरकार के 19 मंत्रियों की इस बार छुट्टी हो गई।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
