Nitish Sarkar Oath: गांधी मैदान में बना नया रिकॉर्ड, एक साथ 5-6 मंत्रियों ने ली शपथ; ऐसा क्यों हुआ

संक्षेप: Nitish Sarkar Oath:गांधी मैदान में इस बार एक नया रिकॉर्ड बना जब एक साथ 5-6 मंत्रियों ने पद और गोपनियता की शपथ ली। इस दौरान नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और जय श्रीराम के नारे लगते रहे।

Nitish Sarkar Oath: नीतीश कुमार ने दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मदखान के समक्ष और पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री के रुप में शपथ लिया। इसके साथ बीजेपी, जदयू, रालोमो, हम और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर के विधायकों ने मंत्री के रूप में शपथ ली। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस बार एक नया रिकॉर्ड बना जब एक साथ 5-6 मंत्रियों ने पद और गोपनियता की शपथ ली। इस दौरान नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और जय श्रीराम के नारे लगते रहे। कहा जा रहा है कि पहली बार पीएम बिहार में किसी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। उनकी व्यस्तता के मद्देनजर समय सीमा का ख्याल करते हुए यह प्रयोग किया गया।

नीतीश कुमार ने एनडीए की 8वीं सरकार के मुखिया के रूप में तथा 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने फिर साबित कर दिया कि वे बिहार की राजनीतिक धुरी हैं। एनडीए गठबंधन को मिले दो तिहाई से अधिक बहुमत के बाद यह शपथग्रहण समारोह एक औपचारिकता से ज्यादाएक मजबूत सत्ता का संदेश माना जा रहा है। इस बार नीतीश की कैबिनेट में कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली है। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी-आर, हम और आरएलएम के प्रतिनिधियों को जगह देकर नीतीश ने गठबंधन को संतुलित करने की कोशिश की गई है। मकर संक्रांति के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। अभी कई दिग्गजों के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।