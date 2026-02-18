3 लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर; 1 AK-47, एक AK-56, दो इंसास और 500 गोली का जखीरा सौंपा
नक्सली सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम के सिर पर सरकार ने तीन लाख का इनाम रखा था। सुरेश ने मुंगेर में बिहार एसटीएफ और डीआईजी मुंगेर के समक्ष हथियार डाल दिया।
बिहार, झारखंड समेत आस पास के राज्यों में खौफ का दूसरा नाम इनामी नक्सली सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम ने हथियारों के जखीड़े के साथ आत्मसमर्पन कर दिया। मुंगेर डीआईजी के सामने उसने हथियार डाला। इस कार्रवाई में बिहार एसटीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नक्सली को आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास योजना के तहत उचित लाभ दिलाया जाएगा। उसके सरेंडर से पुलिस ने राहत की सांस ली है।
नक्सली सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम के सिर पर सरकार ने तीन लाख का इनाम रखा था। सुरेश ने मुंगेर में बिहार एसटीएफ और डीआईजी मुंगेर के समक्ष हथियार डाला। सुरेश कोड़ा स्पेशल एरिया कमेटी का सक्रिय सदस्य है, जो पिछले 25 वर्षों से फरार था। इनके विरुद्ध मुंगेर, लखीसराय एवं जमुई जिला के विभिन्न थानों में कुल 60 नक्सल कांड दर्ज हैं। कोड़ा ने एक एके 47 और एके 56 राइफल के साथ ही दो इंसास राइफल के साथ करीब 500 कारतूस भी जमा कराया है। राज्य में नक्सलवाद की समाप्ति की दिशा में सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें