गया जी में नाबालिग से गैंगरेप, गांव के ही 2 बदमाशों ने बनाया हवस का शिकार; दोनों गिरफ्तार
इस मामले में गया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज होने के महज दो घंटे के भीतर दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी पीड़िता के ही गांव के रहने वाले हैं।
टिकारी (गया जी), निज संवाददाता। विश्व भर में धर्मनगरी के रूप में प्रसिद्ध बिहार के गया जी में महापाप हुआ। एक नाबालिग लड़की को सामूहिक दुष्कर्म का शिकार बनाया गया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि पीड़िता के गांव के ही हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है। घटना से गांव में आक्रोश है।
घटना अलीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है जहां नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कांड रविवार देर शाम की बताई जा रही है। इस मामले में गया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज होने के महज दो घंटे के भीतर दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी पीड़िता के ही गांव के रहने वाले हैं।
रेप के बाद मोबाईल छीन लिया
पुलिस के अनुसार, सोमवार को पीड़िता ने अपने फर्द बयान दर्ज किया गया। बच्ची ने बताया कि रविवार की शाम वह शौच के लिए घर से बाहर गई थी। इसी दौरान गांव के ही दो व्यक्तियों ने उसे पकड़ लिया और मुंह दबाकर सुनसान स्थान पर ले गए। दोनों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया और उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पीड़िता के बयान के आधार पर अलीपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।
दोनों को कोर्ट ने जेल भेजा
मामले की गंभीरता को देखते हुए गया एसएसपी के निर्देश पर टिकारी एसडीपीओ सुशांत कुमार चंचल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। इसमें अलीपुर थानाध्यक्ष समेत थाना के अन्य पुलिसकर्मियों और गया पुलिस की तकनीकी शाखा के कर्मियों को शामिल किया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
स्पीडी ट्रायल चलेगा
एसडीपीओ सुशांत कुमार चंचल ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद आरोपपत्र समर्पित किया जाएगा। स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़िता को पुलिस सुरक्षा दे रही है। महिला पुलिस कर्मी उसकी काउंसलिंग कर रही हैं ताकि उससे पूरी जानकारी ली जा सके।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें