इस मामले में गया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज होने के महज दो घंटे के भीतर दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी पीड़िता के ही गांव के रहने वाले हैं।

टिकारी (गया जी), निज संवाददाता। विश्व भर में धर्मनगरी के रूप में प्रसिद्ध बिहार के गया जी में महापाप हुआ। एक नाबालिग लड़की को सामूहिक दुष्कर्म का शिकार बनाया गया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि पीड़िता के गांव के ही हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है। घटना से गांव में आक्रोश है।

घटना अलीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है जहां नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कांड रविवार देर शाम की बताई जा रही है। इस मामले में गया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज होने के महज दो घंटे के भीतर दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी पीड़िता के ही गांव के रहने वाले हैं।

रेप के बाद मोबाईल छीन लिया पुलिस के अनुसार, सोमवार को पीड़िता ने अपने फर्द बयान दर्ज किया गया। बच्ची ने बताया कि रविवार की शाम वह शौच के लिए घर से बाहर गई थी। इसी दौरान गांव के ही दो व्यक्तियों ने उसे पकड़ लिया और मुंह दबाकर सुनसान स्थान पर ले गए। दोनों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया और उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पीड़िता के बयान के आधार पर अलीपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।

दोनों को कोर्ट ने जेल भेजा मामले की गंभीरता को देखते हुए गया एसएसपी के निर्देश पर टिकारी एसडीपीओ सुशांत कुमार चंचल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। इसमें अलीपुर थानाध्यक्ष समेत थाना के अन्य पुलिसकर्मियों और गया पुलिस की तकनीकी शाखा के कर्मियों को शामिल किया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।