Video: भागलपुर यूनिवर्सिटी में महासंग्राम; ABVP ने छात्र RJD वालों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, लालू जख्मी

गुरुवार को आंदोलन प्रभावित करने के आरोप में एबीवीपी के छात्र नेताओं ने छात्र राजद के विश्वविद्यालय के अध्यक्ष लालू यादव सहित अन्य कार्यकर्ताओं को विश्वविद्यालय परिसर में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दोनों ओर से लाठी डंडे चले।

बिहार के भागलपुर स्थित तिलका मांझी विश्वविद्यालय परिसर गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र राजद के बीच झड़प के बाद रणक्षेत्र में तब्दील हो गया था। जहां बुधवार को छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने अभाविप के कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटा था। वही गुरुवार को आंदोलन प्रभावित करने के आरोप में एबीवीपी के छात्र नेताओं ने छात्र राजद के विश्वविद्यालय के अध्यक्ष लालू यादव सहित अन्य कार्यकर्ताओं को विश्वविद्यालय परिसर में दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इस दौरान दोनों ही संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एबीवीपी के छात्र नेता बुधवार की घटना को लेकर विश्वविद्यालय बंद करने के लिए पहुंचे थे। उन लोगों ने परीक्षा विभाग में छात्रों की मांग को लेकर जमकर बवाल काटा। जब अधिकारी और कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो कार्यकर्ताओं सहित अन्य छात्रों ने परीक्षा विभाग में जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद अभाविप के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे लोग परीक्षा विभाग में सर्टिफिकेट का काम बाधित नहीं करेंगे।

तत्पश्चात हुए लोग विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन को बंद कराते हुए बाहर धरना देने के लिए पहुंच गए। इसी दौरान विश्वविद्यालय छात्र राजद के अध्यक्ष लालू यादव अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ बाइक से विश्वविद्यालय पहुंचे। एबीवीपी का आरोप है कि लालू यादव ने उनके एक कार्यकर्ताओं को फिर से रोक कर गाली गलौज किया। साथ ही विश्वविद्यालय से निकालने की धमकी दी और आंदोलन बंद करने को कहा। इसी बात पर बहस हुई। फिर छात्र राजद के लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं से मारपीट शुरू कर दी।

इसके बाद बीच बचाव में वे लोग भी मारपीट करने लगे। उधर, छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव ने कहा है कि अभाविप के कार्यकर्ता सुनियोजित तरीके से विश्वविद्याल में मारपीट के लिए पहुंचे थे। जब वे विश्वविद्यालय पहुंचे तो उन पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है एहतियात के तौर पर विश्वविद्यालय परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया है। पुलिस के सामने काफी देर तक छात्र भिड़े रहे।