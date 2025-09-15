बिहार में टला बड़ा रेल हादसा; दो हिस्सों में बंटी श्रमजीवी एक्सप्रेस, मच गई अफरातफरी
दानापुर रेल मंडल के फतुहा स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। स्टेशन से खुलते ही डाउन 12392 श्रमजीवी की कपलिंग टूट गयी। इससे प्लेटफॉर्म परही ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। यात्रियों को जोरदार झटका लगा और उनके बीच अफरातफरी मच गई। कपलिंग को जोड़कर ट्रेन को ट्रेन रवाना की गई
बिहार के दानापुर रेल मंडल के फतुहा स्टेशन पर सोमवार की सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। स्टेशन से खुलते ही डाउन 12392 श्रमजीवी की कपलिंग टूट गयी। इससे प्लेटफॉर्म पर ही ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। इंजन के साथ लगीं बोगियां पीछे की बोगियों को छोड़कर 8 से 10 फीट आगे जाकर झटके के साथ रुकी। इस कारण यात्रियों को जोरदार झटका लगा और उनके बीच अफरातफरी मच गई।
लोको पायलट और गार्ड ने तत्काल इसकी सूचना अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी और स्टेशन प्रबंधक दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद लोको पायलट को संदेश भेजकर ट्रेन को पीछे करवाया गया। फिर टेक्नीशियन की मदद से कपलिंग को जोड़कर ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया।
इस कारण फतुहा स्टेशन पर 8:08 में पहुंची ट्रेन 9:02 मिनट पर रवाना हुई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दानापुर डीआरएम के निर्देश पर जांच टीम का गठन कर दिया गया है। घटना के दौरान प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ लगी रही। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया। इस बाबत स्टेशन प्रबंधक रंजीत कुमार ने बताया कि ट्रेन के 8:10 में खुलते ही यह घटना घटी। इसके बाद ट्रेन को पीछे कराकर कपलिंग जोड़ा गया। इसे 8:31 बजे पूरा कर लिया गया था। पूरी जांच के बाद ट्रेन को 9:02 मिनट पर गंतव्य के लिए रवाना किया गया।
दानापुर मंडल के सीनियर डीसीएम अभिनव सिद्धार्थ ने बताया कि यह पूरी तरह से कपलिंग टूटने का मामला है। कपलिंग जोड़कर ट्रेन को रवाना किया गया। मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। कपलिंग टूटने के कारण की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जायेगी।