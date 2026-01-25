Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsA insecure Fatfatiy master cooks chicken rice Tej Pratap angry at Rahul Gandhi gives advice to Tejashwi
डरपोक, फटफटिया मास्टर,मुर्गा भात बनाते हैं; राहुल गांधी पर तेज प्रताप फायर, तेजस्वी को नसीहत दी

डरपोक, फटफटिया मास्टर,मुर्गा भात बनाते हैं; राहुल गांधी पर तेज प्रताप फायर, तेजस्वी को नसीहत दी

संक्षेप:

तेज प्रताप ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ फटफटिया चला सकते हैं और मुर्गा भात बना सकते हैं। कांग्रेस को राजद से अलग होने का काम पहले कर लेना चाहिए था।

Jan 25, 2026 06:50 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
पूर्व केंद्रीय मंत्री(पूर्व कांग्रेस नेता)शकील अहमद बाद लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा वार किया है। कहा है कि वह डरपोक नेता हैं जो फटफटिया चलाने और प्रदुषण फैलाने वाले नेता हैं। अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन की बात बोलकर आज तक नहीं गए। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को राजद से गठबंधन तोड़ लेने की चुनौती दी और तेजस्वी यादव अपने नई जिम्मेदारी निभाने की। तेजस्वी यादव पर रोहिणी आचार्या की तंज भरी ट्वीट का समर्थन भी किया।

पटना में तेज प्रताप यादव ने मीडिया कर्मियों से खुलकर बात की। महागठबंधन में दरार और राजद से अलग होने की कांग्रेस नेताओं की मांग पर राहुल गांधी को आड़े हाथो लिया। कहा कि साथ मिलकर फटफटिया चलाए, चुनाव लड़े और हार गए तो अलग होना चाहते हैं। वे सिर्फ फटफटिया चला सकते हैं और मुर्गा भात बना सकते हैं। कांग्रेस को अलग होने का काम पहले कर लेना चाहिए था। शकील अहमद के डरपोक वाले बयान पर तेज प्रताप ने कहा कि उन्होंने ठीक कहा है। राहुल गांधी सच में भारी डरपोक नेता हैं। बोल दिए कि अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करेंगे लेकिन आजतक नहीं गए। सिर्फ फटफटिया चलाने और प्रदुषण फैलाने से कुछ नहीं होता है।

चुनाव से पहले एसआईआर पर बिहार की यात्रा के दौरान राहुल गांधी बाइक चलाते देखे जाते थे। कई जिलों में उन्होंने बाइक ड्राइव किया। कभी तेजस्वी यादव उनके पीछे की सीट पर बैठते थे तो कभी दोनों अलग अलग गाड़ी चलाते देखे जाते थे। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को राजद का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाने की नसीहत दी। लेकिन रोहिणी आचार्या की टिप्पणी का समर्थन भी किया। कहा कि रोहिणी जी ने जो लिखा है वह हंड्रेड परसेंट ठीक कहा है।

तेज प्रताप पटना में नीट छात्रा की मौत पर कहा कि एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर सरकार और प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। जो भी दोषी है उसे दबोच लेना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए।

